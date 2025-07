Slovenija pozvala Iran in Izrael k takojšnjemu premirju

Drugo zasedanje Varnostnega sveta ZN odkar je Izrael prejšnji teden napadel Iran, je tako kot prvo minilo v znamenju pozivov k prekinitvi sovražnosti, obsodbah spopadov, sprožanju vprašanj o naravi iranskega jedrskega programa in pozivov k diplomatski rešitvi.

Njegova podsekretarka za politične zadeve Rosemary DiCarlo je dejala, da je katastrofo še mogoče preprečiti in pozdravila današnja mirovna pogajanja med Iranom, Francijo, Nemčijo in Veliko Britanijo v Ženevi.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je opozoril, da bi konflikt lahko sprožil požar, ki ga ne bo mogel nadzirati nihče. "Drvimo v krizo (...) smo na poti v kaos. Osrednje vprašanje je jedrsko. Iran nam nenehno zagotavlja, da si ne prizadeva za jedrsko orožje, vendar imamo prepad zaupanja," je med drugim dejal Guterres in pozval h koncu spopadov.

"Vendar pa nobeni napadi ne morejo odpraviti teh skrbi. Ne toleriramo ne širjenja jedrskega orožja, ne napadov na civilno infrastrukturo, najsi bo to v vzhodni Evropi ali na Bližnjem vzhodu," je dejala. Obe strani je pozvala k pogumu, da lastnim civilistom in regiji prihranita nadaljnje prelivanje krvi.

Slovenija ostaja zaskrbljena glede iranskega jedrskega programa, še posebej ker Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) po tolikih letih še vedno ne more z gotovostjo potrditi ali zanikati miroljubne narave tega programa, je dejala Ondina Blokar Drobič .

V izraelskih napadih so bili poškodovani jedrski objekti v Iranu in ubiti visoki vojaški poveljniki in jedrski znanstveniki. Iran je na napade odgovoril in po osmih dneh medsebojnega obstreljevanja so na obeh straneh civilne žrtve.

Generalni direktor IAEA Rafael Mariano Grossi je ponovil, da po izraelskem napadu na jedrski objekt v Natanzu ni prišlo do uhajanja radioaktivnosti v okolje, prav tako tudi ne v Ishafanu. Posvaril je pred morebitnim napadom na jedrsko elektrarno v Bušerju, kjer bi morali zaradi radioaktivnega sevanja evakuirati okoliško prebivalstvo, in pred morebitnim napadom na raziskovalni reaktor v Teheranu.

Sodeč po izjavah predstavnikov držav v spopadu premirja za zdaj ni pričakovati.

Iranski veleposlanik Amir Said Iravani je nizal "zločine izraelskega režima", omenil napade na pet bolnišnic in miroljubne jedrske objekte ter Izrael obtožil vojnih zločinov in kršenja Ustanovne listine ZN.

Izraelski veleposlanik Danny Danon ga je obtožil, da je volk, ki se pretvarja, da je diplomat, za kar si je prislužil opomin predsedujoče veleposlanice Gvajane. "Kako si drzneš priti pred Varnostni svet in ga prositi za sočutje in zaščito pred posledicami lasne genocidne agende? A te ni sram, ko tvoj ajatola poziva k uničenju Izraela in ZDA? Dovolj je tega teatra," je med drugim dejal Danon, obtožil Iran, da namerno napada civiliste ter zagotovil, da Izrael napada vojaške cilje.