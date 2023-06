Slovenija praznuje 32 let

Slovenija obeležuje 32 let od njene osamosvojitve, ko je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije. Večina slovesnosti in osrednja proslava ob dnevu državnosti so se že zvrstile v soboto. V nedeljo je na sporedu dan odprtih vrat v predsedniški palači, prvi od nastopa mandata predsednice Nataše Pirc Musar.

V okviru dneva odprtih vrat bodo obiskovalcem predsedniške palače omogočili ogled delovnih in protokolarnih prostorov urada predsednice, obiskovalci se bodo tudi srečali z njo. V počastitev državnega praznika bo pred predsedniško palačo med 9. in 21. uro postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Slovenija je sicer dan državnosti že v soboto obeležila s številnimi slovesnosti, vrhunec prireditev je bila tudi letos osrednja državna proslava na Kongresnem trgu v Ljubljani. Zbrane je nagovorila predsednica Pirc Musar, ki je poudarila, da država ni le peščica voditeljev, temveč ljudje. Zato se moramo vsi zavzemati za človeku prijazno državo. "Več ko nas je, ki v srcu dobro mislimo, lažje nam bo vsem opravljati svoje naloge in soustvarjati državo, kakršno si želimo in tudi zaslužimo," je dejala. Na slavnostnih sejah sta se sestala tudi državni zbor in državni svet. Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 32 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani.