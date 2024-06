Slovenija praznuje 33 let samostojnosti: 'Lahko smo ponosni na prehojeno pot'

"Lepo je v naši domovini biti mlad," je ob prazniku hudomušno pripomnil prvi predsednik republike Milan Kučan . Medtem ko je bil sam na predvečer dneva državnosti, ko so ob osrednji državni proslavi na Kongresnem trgu v Ljubljani potekale še druge slovesnosti, skop s komentarjem ob obletnici samostojne države, sta bila bolj gostobesedna njegova naslednika na čelu države Danilo Türk in Borut Pahor .

Tudi situacija v svetu je po njegovi oceni zaskrbljujoča. Svet je v težkih trenutkih, nova velika vojna je popolnoma mogoča. "Še vedno pa je možno to vojno preprečiti. Zdaj bi bilo treba resnično storiti vse, da se prepreči drsenje v svetovno vojno," je poudaril.

Türk meni, da je Slovenija kot država vedno pripravljena na izzive, ki so pred njo, drugo pa je vprašanje političnega trenutka in ljudi, ki so v danem trenutku na položajih odločanja. "Sedanja oblast bi morala poskrbeti, da prihaja do odločitev, ki so pravočasne, kvalitetne, ki peljejo državo naprej. Zastoji, ki jih vidimo, so predolgi," je izpostavil.

Ob rojstnem dnevu države je Sloveniji zaželel, da bi prišlo do notranje pomiritve, ne v smislu zgodovinskega razkola levice in desnice, temveč občutka, da pripadamo zreli skupnosti, da je marsikaj storjenega, doseženega. V luči tudi mednarodnih razmer pa je ocenil še, da ima vsak narod pravico sanjati o lastni državi, vprašanje pa je, ali si je vsak narod sposoben izboriti državnost. "Slovenija si je državnost izborila, Sloveniji ni bilo nič poklonjeno. Državnost smo si morali izboriti in generacija, ki je to naredila, zasluži spoštovanje," je sklenil Türk.