Dan državnosti: Sloveniji čestital tudi Pompeo

Poleg tega bo Pahor ob 10. uri v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Pri spominskem obeležju Policijsko veteranskega društva Sever na mejnem prehodu Ljubelj pa bo ob 14. uri slovesnost, ki so jo pripravile veteranske organizacije in tržiška občina. Govornik bo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Z različnimi prireditvami bodo dan državnosti počastili tudi v številnih drugih občinah.

Sloveniji čestital tudi Mike Pompeo

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v imenu ameriške vlade iskreno čestital Slovencem za 28. dan državnosti oziroma proslavo obletnice samostojnosti Slovenije. Dan državnosti ob tem praznujejo povsod po ZDA, kjer živijo Slovenci.

"Vaša država je zadnjih 28 let trdo delala pri vzpodbujanju cvetoče ekonomije in živahne demokracije in zelo cenimo trdno zavezo Slovenije transatlantskim vrednotam in mednarodni varnosti,"je sporočil Pompeo in dodal, da tesno sodelovanje v zvezi Nato in trgovinsko in investicijsko partnerstvo utrjujeta dvostranske odnose med državama. ZDA prav tako pozdravljajo vodilno vlogo Slovenije z gostovanjem nedavnega vrha Pobude treh morij.