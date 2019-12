Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti

Za obiskovalce Predsedniške palače pripravljajo tudi praznični kulturni program s harmonikarji. Prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki Denisu Novatu se bosta pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike septembra letos v Portorožu, so sporočili iz predsednikovega urada.

Letos mineva 29 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan.