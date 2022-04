Slovenija praznuje dan upora proti okupatorju

Predsednik DZ Igor Zorčič in ljubljanski župan Zoran Janković bosta ob 9. uri položila venec h Grobnici narodnih herojev. Ljubljanski župan bo uro kasneje venec položil še k spomeniku OF pred Vidmarjevo vilo, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. K obema spomenikoma bo vence položila tudi delegacija Socialnih demokratov.

Predsednik Pahor bo danes v predsedniški palači nagovoril državljane, z nagovorom se mu bo pridružil tudi predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije Marijan Križman . Pred tem bosta skupaj položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini. Pred predsedniško palačo bo med 9. in 21. uro postrojena častna straža Garde Slovenske vojske, ob prazniku pa bo v predsedniški palači tudi dan odprtih vrat.

Ob dnevu upora proti okupatorju, ki je dela prost dan, bodo slovesnosti potekale tudi drugod po Sloveniji. Državna proslava je potekala v torek na Mali gori pri Ribnici. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v govoru izpostavil vsakodnevne razprtije in pozval k njihovemu preseganju.

Dan upora proti okupatorju velja za spomin na dogodke 26. aprila 1941, ko so v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev ustanovili protiimperalistično fronto. Kot dan ustanovitve OF se je sicer uveljavil 27. april, saj je vsaj 20 let po vojni veljalo, da je bil sestanek v Vidmarjevi vili 27. aprila. Do leta 1991 se je 27. april imenoval dan OF, z osamosvojitvijo Slovenije pa so ga preimenovali v dan upora proti okupatorju.

Na Nanosu spominska slovesnost ob 80. obletnici Nanoške bitke

Na Nanosu se bodo medtem spomnili pomembne bitke primorskih partizanov, Nanoške bitke, ki je potekala 18. aprila 1942. Slovesnost pri spomeniku pri Abramu ob 11. uri organizira Združenje borcev NOB Ajdovščina-Vipava. Slavnostni govornik bo zgodovinar, publicist in član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Martin Premk.

18. aprila 1942 se je na Nanos umaknilo 54 partizanov, ki so jih obkolile precej številčnejše italijanske sile. V osemurnem boju z 800 italijanskimi vojaki je bilo po nekaterih podatkih ubitih deset, po drugih podatkih pa sedem partizanov. Poleg tega so Italijani 11 partizanov ujeli in jih devet pozneje ustrelili v Rimu, medtem ko se je preostalim uspelo prebiti iz obroča. Nanoška bitka je zelo odmevala po vsej Primorski in predstavlja začetek osvobodilnega boja ob zahodni meji.

Poleg okrogle obletnice Nanoške bitke bodo na slovesnosti na Nanosu obeležili tudi današnji državni praznik, predstavili pa bodo tudi nedavno obnovljeno spominsko ploščo na lovskem domu.

Ob letošnji okrogli obletnici so prav tako na območju, kjer sta dva od partizanov prodor množice italijanskih vojakov odbijala z mitraljezi, poleg že obstoječega spomenika postavili še informacijsko tablo z opisom dogajanja, je povedal predsednik Združenje borcev NOB Ajdovščina-Vipava Božo Novak, ki bo tudi eden od govornikov na prireditvi. Med govorniki bo tudi predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar.

V kulturnem programu slovesnosti na Nanosu bodo sodelovali Orkester Slovenske vojske, Moški pevski zbor Srečko Kosovel, vokalni trio Le Dive in šolarji iz OŠ podnanoške podružnice OŠ Drago Bajc. Sodelovala bo tudi Garda Slovenske vojske.

Glede na napoved lepega vremena na Nanosu pričakujejo lep obisk, potem ko zadnji dve leti ob obletnici množičnih prireditev niso organizirali. Na prizorišče se po navadi večina pripelje z avtomobili in avtobusi, nekateri pa se na pot iz doline vsako leto odpravijo peš. Tudi letos pričakujejo pohodnike.