Slovenija prejela pismo z opozorilom pred zaustavitvijo povračil iz Bruslja

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v vladni službi, Bruselj v pismu opozarja, da bi do začasne zaustavitve plačil za operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 lahko prišlo, če Slovenija ne bo odpravila pomanjkljivosti v sistemu e-MA.

Pomanjkljivosti je sicer v reviziji sistema izvajanja evropske kohezijske politike aprila 2018 ugotovil Urad RS za nadzor proračuna. Ta je sistem izvajanja ocenil z oceno dve, "kar pomeni, da sistem deluje, vendar so potrebne določene izboljšave". Pri poglavju, v katerem je ocenjeval delovanje informacijskega sistema e-MA, je medtem podal oceno tri, kar pomeni, da sistem deluje delno, a so potrebne znatne izboljšave.

"Ker gre za tehnično strokovna vprašanja, je informacijski sistem ocenil tudi zunanji izvajalec," so pojasnili v vladni službi. Na tej podlagi je urad za nadzor proračuna po njihovih navedbah decembra lani izdal 27 priporočil za njegovo izboljšavo.

Purič: Tudi v najslabšem primeru razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020 za Slovenijo ne bi bila izgubljena

V vladni službi so, kot so zatrdili, k reševanju problematike pristopili s podrobnim akcijskim načrtom za odpravo pomanjkljivosti. Načrt se je iztekel v nedeljo. Uradu za nadzor proračuna so že poročali o izpolnjevanju njegovih priporočil, ta pa mora zdaj preveriti, ali so bili ukrepi ustrezni.

Minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Iztok Purič je pred zaustavitvijo plačil sredstev evropske kohezijske politike iz bruseljske blagajne v slovenski proračun opozoril že aprila na seji odbora DZ za evropske zadeve.

"Pomanjkljivosti informacijskega sistema, izpostavljene v pismu Evropske komisije, so znane že dlje časa," pa je poudaril danes. Sam verjame, da se lahko Slovenija začasni zaustavitvi plačil izogne. "Tudi v najslabšem primeru, da bi se na Evropski komisiji odločili za začasno zaustavitev plačil, razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020 za Slovenijo nikakor ne bi bila izgubljena," je poudaril.