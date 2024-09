Slovenija prejela sporočilo iz vesolja: Sunita Williams odgovorila predsednici

Nasina astronavta Sunita Williams , ki ima tudi slovenske korenine, in Butch Wilmore sta v vesolju že od 5. junija in čeprav bi se morala na Zemljo vrniti že po osmih dneh, sta pot zaradi težav s plovilom Starliner podaljšala za več mesecev. Njun povratek se tako pričakuje februarja prihodnje leto.

In tako se je nepričakovano zgodilo, da je Sunita 19. septembra praznovala svoj 59. rojstni dan. Med čestitkami, ki jih je prejela, pa je bila prav posebna iz Slovenije. Predsednica države Nataša Pirc Musar ji je v dveminutnem video sporočilu povedala, da smo Slovenci ponosni nanjo in da ji bolj kot vse želimo varno vrnitev na Zemljo.

"Ob tem posebnem dnevu mislimo na vas, še posebej v času, ko se soočate z izzivi podaljšanega bivanja v vesolju. Občudujemo vašo moč, vztrajnost in neomajno predanost raziskovanju znanosti in vesolja. Vedno ste bili velika prijateljica Slovenije in vaše slovenske korenine so nam v ponos. Ste vzor mladim dekletom in ženskam po vsem svetu, tudi v Sloveniji, in jim kažete, da nebo res ni meja," je povedala Pirc Musarjeva.