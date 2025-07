Slovenija prepovedala uvoz, izvoz in tranzit orožja v in iz Izraela

Iz kabineta vlade so sporočili, da je vlada na pobudo premierja Roberta Goloba danes potrdila sklep, s katerim je prepovedala izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Republike Slovenije v Izrael oziroma uvoza iz Izraela v Republiko Slovenijo.

S to odločitvijo vlada potrjuje, da Slovenija dosledno in načelno zagovarja spoštovanje mednarodnega prava in varstvo človekovih pravic.

"Rezultat tega je sramoten: ljudje v Gazi umirajo, ker jim je humanitarna pomoč sistematično onemogočena. Umirajo pod ruševinami, brez dostopa do pitne vode, hrane in osnovne zdravstvene oskrbe. Gre za popolno onemogočanje humanitarnega dostopa in zavestno preprečevanje osnovnih pogojev za preživetje. V takšnih razmerah je dolžnost vsake odgovorne države, da ukrepa tudi, če to pomeni, da stori korak pred drugimi," so zapisali.

Vlada se je seznanila tudi z informacijo o izdaji dovoljenj za izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme v Izrael, po kateri Ministrstvo za obrambo (Mors) zaradi oboroženih spopadov od oktobra 2023 ni izdalo nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja in opreme v Izrael, so sporočili po današnji dopisni seji.

"Glede na oborožene spopade in posledično na hude ter očitne kršitve mednarodnega prava, humanitarnega prava in človekovih pravic s strani Izraela na Zahodnem bregu in v Gazi, nalaga Vlada Republike Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije Ministrstvu za obrambo dosledno izvajanje 77. člena Zakona o obrambi in Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov v smislu prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Republike Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Republiko Slovenijo, izvzemši opremo, ki je v Republiki Sloveniji potrebna za področje varnosti in odpornosti," so zapisali.

Ministrstvu za infrastrukturo pa je vlada naložila, da skupaj z Morsom preveri protokol ravnanja deležnikov pri tranzitu vojaškega orožja in opreme ter zagotovi ažurno obveščanje resorjev glede tranzita s strani Luke Koper oziroma Slovenskih železnic. Obe ministrstvi morata o tem vladi poročati na mesečni ravni.