Slovenija prevzema predsedovanje Varnostnemu svetu ZN

New York, 01. 12. 2025 06.22 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Slovenija še drugič v tem mandatu prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN. Eden bolj izpostavljenih dogodkov v tem času bo prvi obisk Varnostnega sveta v Siriji. Dveletni mandat v Varnostnem svetu bo Slovenija sklenila konec meseca, na zunanjem ministrstvu pa ga ocenjujejo kot uspešnega.

Vlogo predsedujoče članice v svojem drugem mandatu v Varnostnem svetu ZN je Slovenija prvič prevzela septembra lani, enako kot takrat pa si je tudi tokrat kot nosilno temo za odprto razpravo izbrala Voditeljstvo za mir.

"Lani smo izmenjali poglede o prihodnosti ZN, letos pa se osredotočamo na vlogo bodočega generalnega sekretarja ali sekretarke ZN," je dejal veleposlanik Samuel Žbogar, ki bo program predsedovanja Varnostnemu svetu danes predstavil na sedežu ZN v New Yorku.

Samuel Žbogar
Samuel Žbogar FOTO: UN Photo

Postopek izbiranja naslednika Antonia Guterresa se je uradno začel minuli torek, volitve bodo prihodnje leto. Številne članice, vključno s Slovenijo, ob tem menijo, da je napočil čas za prvo generalno sekretarko.

Žbogar bo v začetku tega meseca vodil Varnostni svet na obisk Sirije in Libanona, kar bo eden najpomembnejših dogodkov v času slovenskega predsedovanja. Varnostni svet naj bi med drugim obravnaval tudi Ukrajino, razmere na Bližnjem vzhodu in v Afganistanu ter nekatere krize v Afriki, večino dela pa naj bi opravili do 20. decembra in začetka božično-novoletnih praznikov.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je sicer z drugim mandatom v Varnostnem svetu ZN zadovoljna, po njenih besedah si je Slovenija s svojim delovanjem ustvarila ugled in izpolnila zaveze, ki jih je dala ob nastopu, da bo delovala transparentno in se pogovarjala z vsemi.

varnostni svet slovenija združeni narodi
