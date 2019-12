Slovenija privlačna za tuje znanstvenike: lani se je k nam priselilo kar 163 doktorjev

Konec leta je čas, ko se domov vračajo v tujini živeči Slovenci. In čeprav se zdi, da našo državo zapuščajo predvsem najbolje izobraženi, uradne številke kažejo nekoliko drugačno sliko. Leta 2018 se je k nam priselilo 163 doktorjev, odselilo pa se jih je 104. Tudi sicer je lanska statistika pozitivna, Slovenijo je za svoj novi dom izbralo skoraj 28.500 ljudi, odšlo pa jih je dobrih 13.500.

Nekatere odseljene Slovence, ki so se za praznike odločili obiskati svojo domovino, in priseljence je na že tradicionalnem druženju gostil predsednik Borut Pahor. Družbo mu je delalo kar 150 slovenskih študentov, znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev iz tujine. Slovenija ima številne prednosti, pravijo tisti, ki so našo državo, vsaj začasno, zapustili. "Vsaj kar se kvalitete tiče, je življenje v Sloveniji vsekakor boljše, kot v tujini," je povedal Miha Pipan, ki je v Cambridgeu končal dodiplomski in magistrski študij biokemije. Povedal je tudi, da se v Londonu, Cambridgeu in na splošno v Združenem kraljestvu veliko več dela in manj uživa v življenju.

MIha Pipan ostaja v tujini predvsem zaradi svojega podjetja. FOTO: POP TV

In tega se premalokrat zavedamo, pravi Pipan, ki je že med študijem ustanovil tudi zagonsko podjetje, ki se ukvarja s predelavo zavržene hrane s pomočjo žuželk v visokoproteinsko hrano za živali. "Hrana je boljša in okolje tudi, velikost države pa omogoča, da se potuje prek cele države v kratkem času," je dodal Pipan, ki predvsem zaradi podjetja za zdaj ostaja v Veliki Britaniji. "Trenutno sem fokusiran na moje podjetje in v Sloveniji zaenkrat nimam enakih možnosti za njegov razvoj kot v Združenem kraljestvu," je razložil in povedal, da v tujini najbolj pogreša slovensko hrano. Podobno razmišlja tudi Čehinja Gabriela Kalčikova, ki je k nam prišla študirat, se vrnila v času doktorata in nato enostavno ostala."V času študija in tudi kasneje tekom zaposlitve sem dobila več ponudb. Zdaj sem zaposlena na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, ampak sem se zavestno odločila, da bi rada ostala v Sloveniji, ker mi je tukaj zelo všeč," je povedala Kalčikova.

Kljub številnim ponudbam za delo se je Čehinja odločila ostati v Sloveniji. FOTO: POP TV