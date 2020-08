Slovenija prizadetim v eksploziji v Bejrutu namenila 200.000 evrov

Vlada Republike Slovenije je zanujno humanitarno pomoč Libanonu namenila prispevek v višini 200.000 EUR, ki je preko Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Caritasa Internationalis namenjen prebivalcem Bejruta. Poleg tega je Slovenija danes v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Bejrut napotila slovenskega strokovnjaka za logistiko, ki je del ekipe EU za civilno zaščito.

Preko IFRC je pomoč prejel libanonski Rdeči križ, ki uspešno zapolnjuje vrzel odsotne državne zdravstvene oskrbe in je nenehno prisoten na terenu z reševalnimi ekipami, tudi v primeru tokratne nesreče in ob nedavnih protestih, so zapisali na vladi.