Danes je Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja v višini -0,096 odstotka in kuponsko obrestno mero nič odstotkov v višini 1,75 milijarde evrov. To pomeni, da je "ob realizirani zadolžitvi s strani investitorjev prejela za 17 milijonov evrov sredstev, ki jih ne bo potrebno vrniti", so sporočili z ministrstva za finance. Dodali so, da je poleg tega Slovenija povečala obstoječo izdajo dolgoročnih 30-letnih evrskih obveznic pri obrestni meri 0,381 odstotka v višini 250 milijonov evrov.

Pri obeh izdajah gre po besedah ministrstva za "tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v Republiko Slovenijo in s tem odločitve, ki jih sprejema Vlada Republike Slovenije v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic pandemije covid-19 za gospodarstvo in državljane".