Slovenija razdvojena: demokracija omogoča, da različne interese in poglede usklajujemo

Nismo od vedno razdvojeni, slovenski narod je v preteklosti pokazal veliko enotnost. 23. decembra 1990 smo na plebiscitu o samostojni Sloveniji na vprašanje "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?" z da odgovorili v 95,71 % (za osamosvojitev glasovalo 88,5 % vseh volilnih upravičencev).

Kot pravi Božidar Jezernik bistvo volitev ni, da izbereš, koga boš sovražil naslednja štiri leta, pač pa, da se odločiš za program, ki mu najbolj zaupaš. FOTO: Svet na Kanalu A

Kako antropolog in etnolog Božidar Jezernik pojasnjuje tak rezultat, kaj so državljani takrat sploh izbirali? "Takšna situacija je bila zelo izjemna. Mi smo takrat bili zelo enotni. Nismo vsi enako glasovali, ampak s to enotnostjo smo hoteli doseči ravno to, da bo vsak lahko imel svoje mnenje. Da bo to svoje mnenje lahko javno predstavljal, zagovarjal in branil. Namreč pred tem smo imeli sistem, kjer je bilo videti, kot da se vsi strinjamo z vsem, pa nam to ni bilo všeč," opisuje.

Se še znamo pogovarjati z drugače mislečimi?

Daljšemu pogovoru z Božidarjem Jezernikom iz oddaje Svet na Kanalu A lahko prisluhnete v videu na vrhu članka.

Tesni rezultati nedavnih štirih referendumskih vprašanj kažejo precej drugačno sliko. Z ljudmi, ki razmišljajo drugače, se težje pogovarjamo, sodelujemo in ustvarjamo skupno prihodnost. To, da se ljudje med seboj ne strinjamo, sicer samo po sebi ni težava, ampak značilnost moderne družbe, v kateri so notranje razlike legitimne. Demokracija nam omogoča, da različne interese in poglede lahko usklajujemo. Slovenija se že več kot 30 let odloča demokratično in suvereno, vendar se moramo kot mlada demokracija po mnenju Jezernika še marsičesa naučiti: "Na volitve gremo, da se odločimo za politični program, ki nam je najbolj všeč. Ne zato, da vržemo volilni listek in čakamo na to, kdo je naš sovražnik v tej državi." Kot volivci lahko izberemo novo vodstvo države in prispevamo v družbi veliko širše: "Sodelujemo recimo v gospodarstvu, v trgovini, v športu in marsikje drugje."

Kako se samostojno odločati, koga bomo volili?

Skupčina, na kateri so razglasili rezultate plebiscita, 26. decembra 1990. FOTO: Bobo