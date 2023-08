Slovenija s Črno goro v skupno nabavo brezpilotnih letalnih sistemov Belin

Državna sekretarja na slovenskem in črnogorskem ministrstvu za obrambo sta podpisala dogovor o sodelovanju na področju vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka. Na ministrstvih so se dogovorili za skupni nakup brezpilotnih letalnih sistemov Belin in pripadajočo opremo proizvajalca C-Astral. Slovenija bo v skladu z dogovorom brezpilotne letalne sisteme nabavila tudi v imenu in za račun črnogorskega ministrstva.

Ministrstvi za obrambo Slovenije in Črne gore za potrebe svojih vojsk načrtujeta nabavo dodatnih brezpilotnih letalnih sistemov Belin. Ministrstvi sta se dogovorili za skupni nakup brezpilotnih letalnih sistemov Belin s pripadajočo opremo proizvajalca C-Astral ter nadaljnje sodelovanje na področju vojaškega izvidovanja in opazovanja ter nadzora iz zraka z brezpilotnimi letalniki. To je prvi primer sklenitve dogovora med Slovenijo in katero drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu "vlada vladi", pri katerem bo naša država zagotovila naročeno opremo drugi državi. Skladno z dogovorom bo namreč slovensko obrambno ministrstvo nabavilo brezpilotne letalne sisteme Belin podjetja C-Astral v imenu in za račun črnogorskega obrambnega ministrstva, vključno z dokumentacijo ter usposabljanjem, ki ga zagotovi dobavitelj. Javno naročilo bo tako vključevalo potrebe slovenskega in črnogorskega ministrstva za obrambo, v postopku skupnega javnega naročila na področju obrambe in varnosti ter pri sklenitvi pogodbe z industrijskim dobaviteljem pa črnogorsko ministrstvo ne bo neposredni pravni udeleženec. Namen dogovora je tudi določitev načina izvedbe ter medsebojne pravice in obveznosti strank dogovora v zvezi s skupno nabavo brezpilotnih letalnih sistemov.