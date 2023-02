Slovenija Turčiji in Siriji namenja 400.000 evrov humanitarne pomoči

"Republika Slovenija bo upoštevajoč težke humanitarne razmere, v katerih so se po potresu, 6. februarja, znašli prebivalci prizadetih delov Turčije in Sirije, državama namenila humanitarno pomoč za okrevanje po naravni katastrofi v višini 400 tisoč evrov," je sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.