Slovenija s humanitarno pomočjo Ukrajini in državam v razvoju

Ministrstvo za zunanje zadeve je podprlo projekt za dokončanje obnove doma za rehabilitacijo v Ukrajini. Slovenija bo s tem projektom pomagala zagotoviti zmogljivosti za primerno oskrbo in rehabilitacijo 90 otrok, invalidov in mladih s posebnimi potrebami. Slovenija se prav tako pridružuje pobudi ukrajinskega predsednika Zelenskega in bo namenila znatna sredstva za humanitarno pomoč v hrani najbolj prizadetim državam v razvoju.

Ukrajinski otroci in mladi s posebnimi potrebami, ki jih je zaradi posledic bombardiranja čedalje več, bodo lahko dlje časa bivali v domu, po vojni pa bodo tja hodili na rehabilitacijo. Tako se bo na letni ravni v programu rehabilitacije lahko zvrstilo do 1.500 otrok in mladih s posebnimi potrebami, projekt pa bo izvajal strateški partner Slovenska karitas.



V Ukrajini namreč primanjkuje ustanov za oskrbo in rehabilitacijo invalidnih oseb, s tem se večinoma ukvarjajo le zasebne ustanove, ki pa so za večji del prebivalstva predrage, da bi si jih lahko privoščili.

icon-expand Ukrajinski begunci FOTO: AP

Otroci in mladi s posebnimi potrebami pa so v pomanjkanju druženja z vrstniki, saj so doma, zanje pa skrbijo matere, ki večinoma niso usposobljene za strokovno pomoč. Poleg tega so ob odhodu moških na fronto matere prevzele skrb za preživljanje celotne družine, posledično pa so otroci prepuščeni sami sebi. Na območju regije, kjer stoji dom za rehabilitacijo, živi okoli 6000 otrok s posebnimi potrebami, v omenjenih sosednjih regijah pa kar 14.200. V času vojne se število otrok in mladih s posebnimi potrebami v Ukrajini zaradi posledic bombardiranja povečuje, v prihodnje pa jih bo tovrstno pomoč potrebovalo še več.

Dokončanje obnove doma, za katerega bo ministrstvo za zunanje zadeve tokrat namenilo 133.939 evrov sredstev humanitarne pomoči, je eden v nizu projektov, s katerimi Slovenija pomaga pri odpravljanju posledic vojne v Ukrajini. Pobudi ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega se pridružuje tudi Slovenija Ruska vojaška agresija na Ukrajino je poglobila tudi globalno prehransko krizo, zato je ministrstvo za zunanje zadeve predlagalo, da se Slovenija pridruži pobudi "Žito iz Ukrajine", v kateri Ukrajina podarja žito, države donatorice pa financirajo ladijski prevoz do najmanj razvitih držav v Afriki in Aziji, kjer prebivalcem grozi lakota.

icon-expand Somalija FOTO: UNICEF

Prispevek v višini en milijon evrov bo Slovenija nakazala preko Svetovnega programa za hrano (WFP), z njim pa bo omogočila prevoz pošiljke žita iz Ukrajine do držav v razvoju, ki jih je pomanjkanje hrane najhuje prizadelo. Sodelovanje Slovenije v pobudi bo s prispevkom enega milijona evrov napovedal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se bo preko avdio-video povezave udeležil slovesne inavguracije te pobude 26. novembra 2022 v Kijevu.