Slovenija s počasnim odločanjem o rejništvu kršila pravice babice koroških dečkov

Evropsko sodišče za človekove pravice je v obravnavi dolžine postopka o rejništvu koroških dečkov odločilo, da je Slovenija kršila pravice babice dečkov. Kot so zapisali v objavljeni razsodbi, je v zvezi s postopkom izdaje dovoljenja za rejništvo prišlo do kršitve 1. odstavka 6. člena konvencije v zvezi s pritožbo prve pritožnice glede dolžine postopka za izdajo dovoljenja za rejništvo. Glede na odločitev sodišča mora tako tožena država prvemu pritožniku plačati 6500 evrov za nepremoženjsko škodo in za stroške in izdatke ter morebitne davke.

Zadeva se nanaša na dolžino postopka, v katerem je prva pritožnica zaprosila za dovoljenje za rejništvo svojih vnukov, ki so ostali brez starševske oskrbe. Gre tudi za domnevni neuspeh domačih sodišč, da bi neposredno ali prek posebnega skrbnika zaslišala stališča vnukov pritožnikov in v kontaktnem postopku zaslišala izvedenca, ki je podal svoje mnenje v postopku za izdajo dovoljenja za rejništvo. icon-expand Evropsko sodišče FOTO: Dreamstime Po odločitvi Evropskega sodišča za človekova pravice (ESČP) mora Slovenija v treh mesecih od dneva, ko sodba pravnomočna, prvemu pritožniku za nepremoženjsko škodo plačati 3000 evrov plus morebitni davek ter 3500 evrov za stroške in izdatke ter kakršen koli davek, ki bi se lahko zaračunal prvemu pritožniku. ESČP se je v danes objavljeni razsodbi namreč strinjalo z babico koroških dečkov, ki je trdila, da so postopki odločanja o dovoljenju za rejništvo trajali predolgo, s tem pa je Slovenija kršila njeno pravico do poštenega postopka, ki jo zagotavlja Evropska konvencija človekovih pravic. Sodišče je ob tem razsodilo še, da v postopku ni bilo kršitve 8. člena konvencije v zvezi s pritožbo pritožnikov v zvezi s postopkom stika otrok s starimi starši, ter zavrnilo preostanek zahtevka pritožnikov za pravično zadoščenje. Spomnimo Zgodba o dveh dečkih, ki sta bila po nasilni smrti mame, za kar je bil na zaporno kazen pravnomočno obsojen njun oče, proti volji starih staršev nameščena v rejniško družino, s katero živita še danes, sega v leto 2016. Iz ene od enot Vrtca Slovenj Gradec sta nekajletna brata konec marca 2016 brez predhodne vednosti starih staršev, pri katerih sta dečka bivala od mamine smrti decembra 2015, na podlagi odločbe takratnega Centra za socialno delo Velenje odpeljali dve zaposleni. Babica dečkov, ki je konec januarja 2016 podala vlogo za rejništvo, ta pa v času oddaje njenih vnukov k drugi rejniški družini še ni bila rešena, v zasebni tožbi vsem omenjenim očita nezakonit odvzem mladoletnih oseb in pomoč pri tem ter nevestno delo v službi. PREBERI ŠE Sodišče za zaposlene v CSD v primeru koroških dečkov izreklo oprostilno sobo