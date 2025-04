Slovenija s prepovedjo arom v e-cigaretih med najnaprednejšimi v EU

Bliža se 24. april, ko bo začela veljati prepoved vseh arom (razen tobačnih) v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih. Slovenija bo tako naredila pomemben korak pri zaščiti zdravja prebivalcev, predvsem mladih. Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je povedala, da so namreč prav privlačne arome eden glavnih razlogov, zakaj se mladostniki odločajo za uporabo elektronskih cigaret.

V zadnjem času so se na tržišču začeli pojavljati številni novi izdelki, ki ne vsebujejo tobaka, vsebujejo pa nikotin, kot na primer elektronske cigarete – vejpi, ki poleg tega vsebujejo številne privlačne sladke in sadne arome, ki posebej privlačijo mlade. Vendar pa ima lahko vdihavanje arom zelo škodljive učinke na zdravje, opozarjajo na NIJZ.

Nikotin je ena najbolj zasvojljivih snovi, velika večina kadilcev pa začne kaditi še pred polnoletnostjo. Zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, umre dve tretjini kadilcev. V Sloveniji letno zaradi kajenja umre več kot 3000 ljudi, vsak teden 60. Kajenje povzroča kar 16 vrst raka, številne bolezni dihal, srca in ožilja.

Slovenija se bo 24. aprila, ko v veljavo stopi prepoved vseh arom (razen tobačnih) v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih, pridružila najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski, ki so že uvedle podobne ukrepe, čeprav na ravni EU to še ni obvezno za vse države članice. Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Marinko je povedala, da so ukrep sprejeli po vzoru Nizozemske. Tamkajšnji inštitut za nacionalno zdravje je navedel seznam 16 snovi, ki so kot aroma dovoljene v tekočini ali kakršni koli drugi komponenti elektronskih cigaret z nikotinom ali brez nikotina in njihovih posodic za ponovno polnjenje. Vse ostale snovi, ki bi lahko dodale druge privlačne arome, bodo od 24. aprila prepovedane. Nizozemci so prepoved arom uveljavili lani in prvi rezultati so spodbudni, saj kažejo, da je poraba elektronskih cigaret padla tako med mladostniki kot med odraslimi, in sicer dnevna uporaba z 29 na 18 odstotkov, tedenska uporaba s 30 na 14 odstotkov in mesečna uporaba z 42 odstotkov na 16 odstotkov, je povedala.

Elektronska cigareta

Tako za klasične tobačne izdelke kot za povezane izdelke (elektronske cigarete, novi tobačni izdelki – na primer ogrevani tobačni izdelki, zeliščni izdelki za kajenje in zeliščni izdelki za segrevanje, novi nikotinski izdelki – na primer nikotinske vrečke) sicer veljajo enake prepovedi uporabe v zaprtih javnih in delovnih prostorih, je opomnila Marinkova in naštela šole, bolnišnice, gostinske prostore, prireditvene in športne objekte, javna prevozna sredstva ter vozila v prisotnosti mladoletnih. Prav tako velja prepoved na področju popolne prepovedi oglaševanja, sponzoriranja in doniranja; na področju prodaje mladoletnim, ki teh izdelkov ne smejo niti prodajati; ter na področju prepovedi prodaje prek interneta oziroma na daljavo. Obvezna je tudi pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, vseh tobačnih in povezanih izdelkov.

Privlačne arome eden izmed glavnih razlogov, da se mladi odločajo za uporabo e-cigaret

Elektronske cigarete lahko že pri kratkoročni uporabi privedejo do pomembnih posledic za zdravje, predvsem zdravje dihal, je opozorila izr. prof. dr. Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Izpostavila je, da so simptomi bolezni dihal pri najstnikih piskanje, kašljanje in izkašljevanje, težje dihanje ter poslabšanje astme. Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob tem opozorila, da so privlačne arome eden izmed glavnih razlogov, zakaj se mladostniki odločajo za uporabo elektronskih cigaret. "V Sloveniji tobak kadi nekaj več kot vsak peti odrasli prebivalec, star 15–74 let (2023). Odstotki uporabnikov e-cigaret, ogrevanih tobačnih izdelkov, brezdimnih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk so višji v mlajših starostnih skupinah. Med mladostniki so celo nekajkrat višji kot med odraslimi, kar je še posebej skrb zbujajoče," je poudarila. "V raziskavi med anketiranimi dijaki 2. letnikov srednjih šol v Sloveniji, ki so v povprečju stari 16 let, konec leta 2023 beležimo 30 % uporabnikov elektronskih cigaret, 8 % uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov ter med 12–14 % uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov oziroma nikotinskih vrečk. To so odstotki trenutnih uporabnikov, še višji pa so odstotki anketiranih dijakov, ki so kadarkoli v življenju uporabili te izdelke," pojasnjuje.

Elektronske cigarete in vejpi

Kaj pa kazni?

Zdravstveni inšpektorat in Finančna uprava (Furs) bosta izvajala poostrene nadzore nad spoštovanjem zakonodaje z odvzemom vzorcev elektronskih cigaret, preverjanjem skladnosti izdelkov in glede na ugotovitve z odstranitvijo neskladnih izdelkov s trga. Katarina Blaznik in Slavica Mehlin s Finančne uprave sta predstavili potek nadzora, ki ga opravljajo mobilni oddelki Fursa, inšpekcija in preiskovalci, ki pri svojem delu uporabljajo specifično opremo, namenjeno sledljivosti tobačnih izdelkov in preverjanju pristnosti varnostnega elementa za tobačne izdelke, z namenom preprečevanja in odprave nedovoljene ali nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki ter pri nadzoru uvoza uslužbenci oddelkov za carinjenje. "Tobačne izdelke v primeru ugotovljenih nepravilnosti, da na primer na embalaži ni identifikacijske oznake ali varnostnega elementa, zasežejo, odvzamejo in izreče se globa. Predpisana globa za pravne osebe je v tem primeru od 4000 do 33.000 evrov. Za prekršek pa se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe z globo od 800 do 2000 evrov," pravita. Dodali sta, da se z globo 50.000 evrov kaznuje pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne izdelke ali povezane izdelke brez dovoljenja, z globo 5000 evrov pa odgovorna oseba. Če Furs ugotovi, da se tobak, tobačni in povezani izdelki prodajajo brez dovoljenja, z odločbo prepove njihovo prodajo ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje ali prodaje. "Če posameznik prodaja ali daje na trg tobak, tobačne in povezane izdelke, se posamezniku izreče globa od 3000 do 5000 evrov, blago pa odvzame," dodaja Blaznikova. Furs izvaja tudi nadzor nad uvozom določenih tobačnih in povezanih izdelkov ne glede na količine in ne glede na to, kdo jih uvaža, ter tobaka, tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov s strani posameznika oziroma fizične osebe. V primeru kršitve je za fizične osebe predvidena globa od 125 do 5000 evrov ter odvzem izdelkov.

Kršitve lahko prijavitelji posredujejo Finančni upravi RS na anonimni telefon 080 11 22, po elektronski pošti na naslov: prijave.fu@gov.si , po pošti na naslov Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali osebno na najbližjem finančnem uradu s čim več podatki o kršitelju, opisom (podatki o vrsti kršitve ter datumu in kraju kršitve) ter priložitvijo morebitnih dokazil, ki kažejo na sum kršitve (na primer fotografije, listine, podatke o pričah, ...).

Po 24. aprilu bodo izvedli poostren nadzor

Barbara Kocjan Slapar z Zdravstvenega inšpektorata RS je povedala, da bodo po 24. aprilu zaradi preverbe spoštovanja tega določila odvzeli vzorce e-cigaret ter izvedli poostren nadzor. "Aktivno bomo sodelovali z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki bo za nas izvajal analize odvzetih vzorcev e-cigaret na prisotnost prepovedanih arom. Preverjali bomo tudi, ali so zavezanci posodobili svoje podatke za izdelke, ki jih tržijo v Sloveniji, v skupnem elektronskem portalu Evropske komisije in o tem z uradnim obvestilom seznanili NLZOH. Če bo ugotovljeno, da e-cigareta ni skladna z zakonodajo, se bo gospodarskemu subjektu, ki je prvi v slovenski prodajni verigi, prepovedalo nadaljnjo prodajo ali dajanje na trg teh izdelkov ter se bo odredila njihova odstranitev iz proizvodnje ali prodaje. Spoštovanje odrejenih ukrepov se bo nato preverilo v okviru kontrolnih inšpekcijskih postopkov tako pri njem kot tudi pri naključno izbranih prodajnih mestih," je pojasnila.

