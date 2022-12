Slovenija s prvo predsednico: čas za primopredajo poslov

Natašo Pirc Musar so volivci izvolili za predsednico republike na letošnjih predsedniških volitvah. V volilno tekmo je vstopila prva in se ves čas držala pri vrhu javnomnenjskih anket. Ob precej ostri kampanji, v kateri je morala pojasnjevati svoje posle in posle svojega moža, se je po oktobrskem glasovanju s 26,88-odstotno podporo prebila v drugi krog kot drugouvrščena, za protikandidatom Anžetom Logarjem, ki je dobil 33,95 odstotka glasov. Nato pa je v novembrskem drugem krogu slavila s 53,89-odstotno podporo ob 53,6-odstotni volilni udeležbi.