Slovenija s še 24 državami pozvala k takojšnjemu končanju vojne v Gazi

Podpisniki so opozorili, da "trpljenje civilnega prebivalstva v Gazi dosega nove razsežnosti" , pri čemer so poudarili, da se mora "vojna v Gazi takoj končati" .

Jutri bodo sicer predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar predale poverilna pisma novoimenovane izredne in pooblaščene veleposlanice Nizozemske, Peruja in pa tudi Izraela.

"Model, ki ga je izraelska vlada sprejela za razdeljevanje pomoči, je nevaren, povečuje negotovost in prebivalcem Gaze odreka vsakršno dostojanstvo," so zunanji ministri in ministrice 25 držav zapisali v izjavi, katere pobudnik je Združeno kraljestvo.

Obsodili so razdeljevanje "zgolj neznatnih količin pomoči in nečloveško pobijanje civilistov, tudi otrok, ki čakajo na osnovne življenjske dobrine, kot sta voda in hrana", je razvidno iz izjave, ki jo je objavilo tudi slovensko zunanje ministrstvo.

Izraelska vlada odreka osnovno humanitarno pomoč civilnemu prebivalstvu, kar je po njihovem nedopustno, zato so jo pozvali, naj "nemudoma odpravi omejitve pri zagotavljanju pomoči ter omogoči Združenim narodom in humanitarnim organizacijam, da na varen in učinkovit način zagotovijo nujno pomoč, ki rešuje življenja".