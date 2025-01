Fajonova: Na držo in vlogo Slovenije v Varnostnem svetu smo lahko ponosni

Na ministrstvu so opomnili, da je Slovenija med enomesečnim predsedovanjem septembra na visoki ravni organizirala štiri zasedanja, med njimi osrednji dogodek predsedovanja – odprto razpravo o voditeljstvu za mir. V času vodenja VS je izdala dve sporočili za javnost v imenu vseh članic (obsodba terorističnih napadov v Afganistanu in Maliju) in sklicala dve skupinski izjavi za javnost – o ženskah, miru in varnosti ter o podnebju, miru in varnosti.

Poleg tega je v letu 2024 zahtevala sklic vsaj 15 srečanj VS, zlasti glede Ukrajine in Gaze. Sklicala je tudi dve neformalni zasedanji VS po t. i. formuli Arria – o preprečevanju konfliktov in reševanju okoljskih izzivov ter o osebah z invalidnostmi v oboroženih spopadih. Prvo polovico članstva je izkoristila za povezovanje in izgradnjo zaupanja, pri čemer je posebej tesno sodelovala z ostalimi izvoljenimi članicami VS OZN.

"Slovenija je pred letom dni v VS vstopila v izjemno zahtevnem obdobju, tri mesece po izbruhu konflikta v Gazi, ki je dodatno razdelil mednarodno skupnost in s tem svetovni organ za mir in varnost. VS v minulem letu ni bil zmožen najti rešitve in zaustaviti trpljenja civilistov ne le v Gazi, ampak tudi v Sudanu, Ukrajini, Jemnu, Mjanmaru in na Haitiju," pravijo na ministrstvu in dodajajo, da sta dve stalni članici z uporabo veta večkrat preprečili sprejem nujnih odločitev. "Posebej zaskrbljujoči so skromno uresničevanje njegovih odločitev, kršitve Ustanovne listine OZN in mednarodnega prava ter nadaljevanje ruske agresije na Ukrajino. Te okoliščine so znatno ošibile njegove zmožnosti ohranjanja mednarodnega miru in varnosti," še pravijo.