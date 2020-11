Vinogradniki o odločitvi sodišča EU: 'Sprijaznili smo se, a grenak priokus ostaja'

Slovenija je predala bitko za teran in ne bo več oporekala Hrvatom pri uporabi tega imena. Država se namreč ne bo pritožila na odločitev splošnega sodišča Evropske unije. To je septembra zavrnilo slovensko tožbo evropske komisije, ki je hrvaškim vinarjem dovolila izjemo pri uporabi imena teran. Odločitvi so prikimali tudi kraški vinogradniki, saj se zavedajo, da so možnosti za uspeh zelo majhne, tako rekoč nične. Z odločitvijo so se sprijaznili, vendar grenak priokus ostaja.