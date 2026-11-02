Spomenika osamosvojitve ne bo: je kriva tehnologija ali politika?

Da spomenika na Trgu republike ne bo, naj bi bila kriva zgolj tehnika, pravijo pristojni na Ministrstvu za obrambo (Mors).

"Ker smo pri pregledu dokumentacije v povezavi z zmagovalno rešitvijo ugotovili, da je v precejšnji meri tehnično izvedbeno nedorečena," pravi Klemen Karlin z Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino na Morsu.

Recimo svetlobna telesa, ki bi sestavljala spomenik, bi še morali razviti v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko.

Toda izbrani izvajalci opozarjajo, da je to običajna praksa. "Sam natečaj vedno išče najboljšo idejno zasnovo, potem pa se tehnični detajli, izvedba dorečejo v nadaljnjem postopku," pojasni Tadej Urh, arhitekt in soavtor nagrajene rešitve.

Prvi njihovi odzivi so bili čustveno provokativni. Eden od avtorjev, Alen Ožbolt, je na spletu zapisal, da je najbolje, če bi se Trg republike kar preimenoval v trg Janeza Janše, predsedniku vlade pa bi na njem postavili 12-metrski spomenik iz železa. Meni namreč, da je vlado v resnici zmotilo sporočilo spomenika: "Predstavlja v resnici množico dogodkov, ne le enega in ne izpostavlja ene osebe!"

"Slovenijo smo osamosvojili vsi, ne le štirje iz kleti Cankarjevega doma," opozarja Borut Sajovic, nekdanji minister za obrambo.

"Če lahko govorim v imenu Morsa, ki je pripravilo gradivo za sejo vlade, o tem ni bilo govora," še pravi Karlin.

A poslanec SDS Žan Mahnič je na spletu izpostavil politično plat. Po njegovem naj bi vlada preprečila, da bi se veliko denarja spet steklo v žepe, kot pravi, levih umetnikov.

Avtorji vztrajajo – tega razpisa politika ni vodila. "Jaz sem sodeloval na tem natečaju prav zato, ker je bil strokovno pripravljen in transparenten," pravi Ožbolt. "Izveden je bil toliko strokovno in demokratično, kolikor gre," dodaja Urh. "To je strokovna ekipa, ki je vključevala veteranske organizacije, arhitekte, umetnostne zgodovinarje, umetnike, heraldike ..." dodaja Denis Hitrec, arhitekt in soavtor nagrajene rešitve.

Od odgovornih zdaj zahtevajo javno objavo vse dokumentacije, ki je botrovala odločitvi, da se postopek gradnje spomenika vrne na sam začetek.