Pirc Musar je na pokopališču Ličakiv v Lvovu položila venca k spomeniku padlim slovenskim vojakom iz prve svetovne vojne in padlim v obrambi Ukrajine. Srečala se je tudi z guvernerjem lvovske regije Makismom Kozitskim.

Med drugim je poudarila, da Slovenija od prvega dne ruske agresije podpira Ukrajino v njeni borbi za svobodo, neodvisnost in ozemeljsko celovitost. "Moje sporočilo je: lahko računate na nas. Na nas ste lahko računali že od prvega dne ruske agresije," je dejala.

Obiskala je tudi center organizacije Superhumans, ki izvaja rehabilitacijo žrtev ruske agresije, njegovo izgradnjo pa je sofinancirala slovenska neprofitna humanitarna organizacija ITF. Center je ob obisku označila za "nekaj edinstvenega, verjetno neprimerljivega v Evropi".

Izpostavila je tudi prizadevanja Slovenije za pomoč ranjenim vojnim veteranom, ki so vključeni v rehabilitacijske programe in deležni psihosocialne podpore. Slovenija je prispevala tudi sredstva za otroške centre v Harkovu in Zarichaneju.

"Slovenija se zaveda kompleksnosti vojne in njenih posledic za ljudi. Zato se je odločila pomagati ranjenim vojnim veteranom, jih vključiti v rehabilitacijske programe ter jim nuditi psihosocialno podporo," je še dejala predsednica.