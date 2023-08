Slovenija skladno s skupino G7 izrazila nadaljnjo podporo Ukrajini

Izjavo so članice skupine G7 sprejele ob robu julijskega vrha Nata v litovski prestolnici Vilna. V njej so se zavezale, da bo njihova podpora Ukrajini dolgotrajna. Obenem izjava omogoča, da tako članice skupine kot druge države, ki se izjavi pridružijo, začnejo pogajanja o dvostranskih dolgoročnih varnostnih jamstvih z Ukrajino.

V okviru teh dvostranskih dogovorov bodo države Ukrajini zagotavljale varnostno pomoč in sodobno vojaško opremo za njene kopenske, letalske in pomorske sile.

ZDA, Kanada, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija in Japonska so se takrat zavezale, da bodo Kijevu pomagale tudi pri razvoju obrambne industrije, usposabljanju njenih sil in kibernetski obrambi. Obenem so napovedale sodelovanje na področju obveščevalnih dejavnosti.

Za pridružitev izjavi se je po navedbah ukrajinskih medijev doslej odločilo več kot 25 držav.