Slovenija skupaj s Kolumbijo, Etiopijo, Čadom in Mjanmarom na radarju zaradi kršitev človekovih pravic

Slovenija je dodana na seznam držav, v katerih je pred kratkim naglo upadlo spoštovanje temeljnih državljanskih svoboščin. Vlada Janeza Janše z ukinjanjem financiranja slabi civilnodružbene organizacije ter napada novinarje in slovensko tiskovno agencijo, kar vodi do krčenja državljanskih svoboščin v državi, ugotavlja Civicus.

Monitor Civicus, spletna platforma, ki v 196 državah spremlja stanje na področju državljanskih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, združevanja in mirnega zbiranja, je predstavila nov seznam držav, ki jih opazuje. Kot so strnili v Civicusu, so ukrepi za zajezitev pandemije v Sloveniji kot pretveza za omejevanje državljanskih svoboščin, prav tako je ogrožena svoboda združevanja, saj so civilnodružbene organizacije vse pogosteje tarče napadov, predsednik vlade pa nenehno napada novinarje, medtem ko svoboda medijev upada.

Mednarodna zveza za civilno družbo Civicus poziva evropske ustanove, naj nemudoma ukrepajo v zvezi s kršitvami temeljnih pravic v Sloveniji. "Monitor Civicus je stanje v Sloveniji decembra 2020 znižal na zoženo, kar je že opozorilni znak. Zato pozivamo evropske ustanove, naj bodo pozorne na naglo krčenje civilnodružbenega prostora v Sloveniji, ki se je pod vlado Janeza Janše znašla v spirali nenehnega poslabševanja," pravi Aarti Narsee, vodja preiskovanja civilnodružbenega prostora za Evropo v združenju Civicus. Monitor Civicus stanje v Sloveniji trenutno ocenjuje kot zoženo. Enako oceno ima na svetu skupaj 40 držav. Meddrugim tudi Albanija, Argentina, Avstralija, Bahami, BiH, Bolgarija, Hrvaška, Italija in Grčija. To oceno tipično dobijo države, kjer so demokratične svoboščine, kot so svoboda izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, vse pogosteje kršene.

'Organizacije so nenehno žrtve javnega sramotenja s strani države' Odkar je vlada nastopila mandat, uporablja covid-19 kot izgovor za prizadevanja, da bi sprejela ukrepe, ki vplivajo na temeljne človekove pravice. Civilnodružbene organizacije so deležne zmanjšanja sredstev, vlada pa svoje odločitve utemeljuje s trditvami, da bo ta denar preusmerjen v zamejevanje pandemije. Organizacije so nenehno žrtve javnega sramotenja s strani države, so zapisali v izjavi za javnost. Tudi pravica do mirnega zbiranja je ogrožena, saj je vlada med pandemijo popolnoma prepovedala proteste. Odkar je Janez Janša nastopil mandat, ljudje ob petkih organizirajo vsakotedenske protivladne proteste, vendar so bili protestniki deležni nezakonitih in nesorazmernih sankcij, vključno z globami do višine 10.000 evrov, poroča Civicus. "Miroljubni protestniki so soočeni z globami, višjimi od povprečne slovenske plače. Nekateri so bili oglobljeni, ker so na tla pred parlament položili papirnate stopinje v znak nestrinjanja s prepovedjo protestov. V drugem primeru so neko osebo oglobili, ker se je skozi božični sejem sprehodila z dežnikom, na katerem je pisalo »vlada pada«. Poleg tega policisti redno preverjajo identiteto protestnikov," pravi Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra.

Poleg tega je predsednik vlade na twitterju prevzel Trumpov slog, v okviru katerega nenehno napada in diskreditira neodvisne novinarje, jih označuje za 'lažnivce', novinarke pa je poimenoval 'prostitutke'. Neodvisnost nacionalne tiskovne agencije STA je negotova, saj je vlada nedavno omejila njeno financiranje, hkrati pa izvaja pritisk na njeno vodstvo in jo tako poskuša uničiti, so sporočili iz Civicusa. "Spletno in tradicionalno nadlegovanje novinarjev ne izvira le od anonimnih trolov, temveč tudi od najvišjih političnih elit, vključno s predsednikom vlade. Čeprav je Slovenija na papirju še vedno visoko na indeksih medijske svobode, se kaže, da dejanske izkušnje novinarjev vključujejo vse več negotovosti, nepredvidljivosti in sovražnosti," pravi Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.