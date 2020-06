Slovenija, spregledan turistični biser, ki se mu po koroni obeta vzpon

Etiopija, Iran, Mjanmar, Gruzija, Filipini, Tunizija in - Slovenija. To je sedem držav, za katere so pri ameriškem Forbesu prepričani, da se bodo po pandemiji koronavirusa uveljavile kot regionalne turistične sile. " Čeprav omenjene države še niso destinacije v svetovnem merilu, imajo vse sestavine, da to postanejo. Neokrnjenih naravnih lepot, zgodovinskih ruševin in privlačnih kulturnih doživetij je v vseh sedmih močno podcenjenih državah v izobilju, " so zapisali.

Čeprav njene sosede Italija, Hrvaška in Avstrija privabljajo množice turistov, Slovenija ostaja spregledan biser, ugotavljajo priForbesu. Turistom predlagajo, naj se naprej ustavijo v Ljubljani, nato pa krenejo na sever v naročje Julijskih Alp. "Prestolnica Ljubljana je pomembno kulturno središče v regiji, ki ob vrhunskih umetniških in zgodovinskih muzejih ponuja stoletja stare katedrale in spektakularen grad s pogledom na staro mesto. Po temeljitem raziskovanju mesta se podajte proti severu do Julijskih Alp. To osupljivo gorsko območje je bilo poimenovano v čast Julija Cezarja in je del Triglavskega narodnega parka, kjer naravnih ne zmanjka," so zapisali.

Za Etiopijo bi po mnenju avtorja turiste morala navdušiti njena zgodovina. Bila je šele druga civilizacija, ki je sprejela krščanstvo, je edina afriška država, ki je premagala evropske koloniste in hkrati zibelka človeštva. Pohvali se lahko z raznolikimi naravnimi lepotami, če vse to ni dovolj, pa je tu še izjemna kulinarika. Kulturna dediščina Irana je, kot so zapisali, ena najbolj impresivnih na svetu, država je pravi užitek za zgodovinarje. Mjanmar je, podobno kot Slovenija, spregledan biser v regiji, ki privablja nepregledne množice turistov. Gruzijo, ki jo Američani zaradi njenega angleškega poimenovanja velikokrat zamenjajo za zvezno državo v ZDA, so označili za najbolj idilično destinacijo na Kavkazu. Obiskovalcem predlagajo, naj si najprej ogledajo očarljivo prestolnico Tbilisi s tlakovanimi ulicami in starimi cerkvami, nato pa naj se odpravijo na podeželje odkrivat naravne lepote in poskušat vino, saj je Gruzija eno najstarejših vinorodnih območji na svetu. Filipini s svojimi 7500 otoki ponujajo za vsak okus nekaj, medtem ko je Tunizija popolna izbira za vse, ki jih zanima severnoafriška kultura.