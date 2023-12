Slovenija sprejela 23 državljanov Sirije, ob prihodu dobili status begunca

Trajna preselitev je način zagotavljanja zakonitih poti v Evropo za osebe, ki potrebujejo zaščito, so ob tem sporočili z ministrstva za notranje zadeve.



Vlada je 1. decembra 2022 sprejela sklep, s katerim je določila, da bo Slovenija iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki se jim lahko v Sloveniji prizna status begunca. Temu je sledila priprava izvedbenega načrta, v katerem so kot prednostne kategorije določili družine, matere samohranilke, samske ženske in do pet mladoletnikov brez spremstva, predvsem žrtve letošnjega potresa v Turčiji, pojasnjujejo na ministrstvu.

V projektu je Slovenija sodelovala z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce. Na podlagi njihove dokumentacije so predstavniki ministrstva, Policije in urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov opravili pogovore z begunci v Turčiji o izpolnjevanju pogojev za priznanje statusa begunca v Sloveniji in integracijskih potrebah ter opravili varnostno preverjanje. Predstavili so jim tudi našo državo, kulturo in običaje. Na tej podlagi je bil nato pripravljen končni izbor 50 oseb, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in jim bo ob prihodu v Slovenijo takoj priznan status begunca.



Prva skupina 23 državljanov Sirije – štiri družine in en posameznik – je prispela včeraj. Konec januarja 2024 pride druga skupina s 27 državljani Afganistana. Nastanjeni bodo v kapacitetah urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.