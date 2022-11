Slovenija sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini

Vlada je na seji sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini, s tem pa se pridružuje vrsti drugih držav Evropske unije, ki so že odstopile od pogodbe, kot je na primer Italija. Gre za mednarodno pogodbo, ki je namenjena zaščiti tujih naložb, kot so po seji pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, pa je skozi leta začela izgubljati na pomenu in danes so zaveze v njej preživete in zastarele. Dokončno bo o odstopu od pogodbe odločil DZ.Pogodba je po mnenju stranke Levica sporna predvsem zato, ker ovira prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in druge ukrepe za varovanje okolja.

Da pogodba, ki je začela veljati leta 1998, ne služi več namenu, zaradi katerega je bila podpisana, je že konec oktobra opozoril tudi infrastrukturni minister Bojan Kumer. Poleg tega pa se vsi spori, ki se rešujejo prek te pogodbe, rešujejo mimo sodišč, je dejal. Vlada Republike Slovenije je pobudo za odstop sprejela, saj so zaveze v njej preživete in zastarele. Svoj odstop so napovedale tudi Poljska, Španija, Nizozemska, Francija in Belgija. Omenjena listina je po treh desetletjih od obstoja ena ključnih ovir učinkoviti okoljsko-podnebni in odgovorni energetski politiki, hkrati pa je z leti začela zgubljati na pomenu. icon-expand Izpusti toplogrednih plinov FOTO: AP Za Levico je odstop od Pogodbe o energetski listini pomemben in ga močno podpirajo, ker gre po njihovem za pogodbo, ki je sporna predvsem zaradi instituta reševanja naložbenih sporov. T. i. ISDS mehanizem energetskim korporacijam omogoča, da mimo rednih sodišč na ad-hoc sklicanih arbitražnih tribunalih tožijo države zaradi ukrepov, ki jim zmanjšujejo dobiček. Arbitražne tribunale ponavadi vodijo zasebni odvetniki, ki so do oktobra lani v kar 60 odstotkih primerov razsodili v prid korporacijam, v 11 odstotkih primerov je bila dosežena poravnava, 39 odstotkih pa so šla sodbe v prid državam. "Na podlagi Pogodbe o energetski listini Slovenijo za 120 milijonov dolarjev trenutno toži Ascent Resources, ker je naša država zaradi zaščite javnega interesa varovanja okolja, za kar smo se v zadnjih letih intenzivno zavzemali v Levici, prepovedala uporabo frackinga kot najbolj "umazane" metode za pridobivanje zemeljskega plina," pravijo pri stranki Levica. PREBERI ŠE Francija bo odstopila od Pogodbe o energetski listini Širitev EU in nadaljnja evropska integracija sta omogočili nove, poglobljene možnosti naložbenega sodelovanja na področju energije in zagotavljanja pravne varnosti akterjev v energetskem sektorju. Eden izmed pomembnejših vidikov zastarelosti trenutne pogodbe je tudi institut reševanja naložbenih sporov. 26. člen PEL tako omogoča vlagatelju, da lahko v primeru spora s pogodbenico izbere mednarodno arbitražo mimo rednih sodišč. Z vidika držav, ki niso članice te pogodbe, pa za Slovenijo članstvo ne prinaša nobenih dodatnih koristi, menijo pri Levici. "Pogodba o energetski listini, ki je bila podpisana sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja, ne upošteva sprememb družbene paradigme v zadnjih dvajsetih letih o pomembnosti boja proti podnebnim spremembam, ki je privedla do novih, še strožjih politik glede zaščite okolja, kar je vplivalo tudi na naložbe v fosilna goriva," navajajo pri stranki Levica. Kljub odstopu pa bo Slovenija ohranila status opazovalke v okviru konference podpisnic energetske listine, saj si želi še naprej spremljati delovanje pogodbe. Prav tako ostaja podpisnica mednarodne energetske listine iz leta 2015, ki na pravno nezavezujoči osnovi spodbuja vzajemno koristno energetsko sodelovanje med državami z vseh celin zaradi energetske varnosti in trajnosti.