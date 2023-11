Slovenija uresničuje digitalne cilje: vlada sprejela strateški časovni načrt

Vlada je na današnji seji sprejela nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje. Gre za načrt, ki določa osnovne politike, ukrepe in dejavnosti, ki bodo prispevali k uresničevanju digitalnih ciljev in ki jih bo država izvajala v naslednjem desetletju na področju digitalne preobrazbe.

Načrt je pod okriljem ministrstva za digitalno preobrazbo pripravila medresorska delovna skupina. Predstavlja pot in način, kako bo Slovenija na področjih digitalnih kompetenc, digitalne infrastrukture, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev prispevala k skupnim evropskim ciljem Digitalnega desetletja 2030, so v sporočilu za javnost po seji vlade pojasnili na ministrstvu. "V načrtu so zajeti različni ukrepi, za katere so finančna sredstva že zagotovljena iz nacionalnih ali evropskih virov, ter načrti ukrepov, ki zgolj nakazujejo pot, kako bi določen cilj politike programa za digitalno desetletje lahko dosegli," so zapisali.

Kot je navedeno v objavljenem načrtu, kljub doseženim napredkom obstajajo številni izzivi, ki vplivajo na celovitost digitalne preobrazbe Slovenije. "Osnovne digitalne kompetence med prebivalci Slovenije so nekoliko manj razširjene kot v povprečju v EU, stopnja teh spretnosti med starejšimi in nizko izobraženimi delavci ostaja nizka. Število podjetij, ki je imelo težave pri pridobivanju strokovnjakov in strokovnjakinj za informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), je višje od povprečja EU, podpovprečen je tudi delež žensk v panogi IKT, kar lahko omejuje razvoj in inovacije v sektorju," je zapisano v načrtu. Načrt za digitalno desetletje prinaša več kot 90 ukrepov na štirih temeljnih področjih. To so digitalne kompetence, infrastruktura, digitalna preobrazba gospodarstva in digitalne javne storitve. Ukrepi s področja digitalnih kompetenc predvidevajo zagotavljanje razpoložljivosti in dostopnosti računalniške opreme, podpirajo pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc znotraj formalnega in neformalnega izobraževanja ter ciljno naslavljajo družbene skupine, ki so v manj ugodnem položaju. Na področju strokovnjakov IKT posebno pozornost posvečajo ženskam, katerim je namenjen ukrep o prekvalifikaciji v poklice s področja IKT. Na področju infrastrukture bodo z ukrepi pripomogli h krepitvi pokritosti uporabnikov z gigabitnim omrežjem in pokritosti naseljenih območij z visoko zmogljivim omrežjem, saj med drugim predvidevajo nadaljevanje sofinanciranja gradnje širokopasovnih omrežij na področju belih lis, gradnje odprtih baznih postaj in zagotavljanje radijskega spektra za uvajanje najnovejših tehnologij.

