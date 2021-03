Slovenija uvaja trajne napotnice za kronične bolezni

Skupščina ZZZS je dopolnila pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sprejela je sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zavarovanja. Ta korak bo med drugim zmanjšal administrativna bremena, zlasti zaradi uvedbe trajne napotnice za kronična stanja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) širi obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zlasti pri medicinskih pripomočkih, zdraviliškem zdravljenju in zobozdravstvenih storitvah. Zmanjšuje administrativna bremena za zavarovane osebe z uvedbo trajne napotnice, možnostjo odreditve reševalnega prevoza tudi s strani zdravnika v naravnem zdravilišču ter pri predpisovanju in izdajanju medicinskih pripomočkov, so v ZZZS navedli v sporočilu za javnost.

icon-expand ZZZS nadaljuje z zmanjševanjem obveznosti zdravnikov z opravili nemedicinske narave, in sicer z uvedbo trajne napotnice za kronična stanja. FOTO: Kanal A

Prav tako nadaljujejo z zmanjševanjem obveznosti zdravnikov z opravili nemedicinske narave, zlasti na primarni ravni. Uvajajo namreč trajne napotnice za kronična stanja, ki dovoljujejo, da bolnišnični zdravnik napoti bolnik v zdravilišče tudi za nenadaljevano zdraviliško zdravljenje. Enako naj bi veljalo tudi pri predpisovanju medicinskih pripomočkov za inkontinenco in potrošnem materialu – po novem bi se to urejalo brez posredovanja zdravnika. Z uvedbo obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za nadomestila zaradi začasne zadržanosti od dela s strani delodajalcev pa pospešujejo digitalizacijo in elektronsko poslovanje s strankami ZZZS. Več pravic do medicinskih pripomočkov, možnost izdaje trajne napotnice za kronične bolezni, dodatne zobozdravstvene storitve Na področju medicinskih pripomočkov se med drugim obetajo širitev pravice do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje in pravica do novega pogona za voziček na ročni pogon, vključno s popravili in z vzdrževanji. Prav tako je določena nova vrsta medicinskega pripomočka, in sicer sodobnejša inzulinska črpalka z zaprto zanko. Na področju zdravstvenih storitev uvajajo možnost izdaje trajne napotnice za kronične bolezni. "Na ta način smo zmanjšali število potrebnih obiskov zavarovanih oseb pri osebnih zdravnikih, osebne zdravnike pa smo razbremenili dolžnosti izdajanja novih napotnic samo zaradi dokončanja zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni. Nova, 'trajna' napotnica pa bo veljala ves čas, ko je potreben trajen nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni," so pojasnili.

icon-expand Na ZZZS obljubljajo več pravic do novega pogona za voziček na ročni pogon, vključno s popravili in z vzdrževanji. FOTO: POP TV

Zaradi uskladitve z razvojem medicinske stroke in enakopravnejše obravnave zavarovanih oseb so določili tudi dodatne zobozdravstvene storitve, ki spadajo v nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve. To so oskrba poškodb zob in ustne votline ter vnetnih stanj v ustni votlini, ki lahko ogrozijo življenje ali pa opustitev oskrbe lahko bistveno poslabša izid zdravljenja, zdravljenje močnejših krvavitev in oskrba hude stalne bolečine v ustni votlini neodzivne na analgetike. Zaradi širitev pravice do medicinskih pripomočkov bodo odhodki ZZZS višji za približno 5,9 milijona evrov letno, zaradi širitev pravice do zdraviliškega zdravljenja pa za 10.000 evrov. K spremembam in dopolnitvam pravil mora soglasje podati še minister za zdravje, veljati pa začnejo 15 dan po objavi v uradnem listu. Nekatere določbe se bodo sicer začele o uporabljati z zamikom. Trajna napotnica za kronične bolezni se uvaja tri mesece po uveljaviti sprememb pravil, nova ureditev pravice do nekaterih medicinskih pripomočkov se uvaja z novembrom, obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za nadomestila pa z letom 2023.