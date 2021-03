Slovenija v Bruselj poslala prispevek za poročilo o vladavini prava

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je kot del priprave poročila za leto 2021 Evropska komisija pred časom poslala vprašalnik s 46 vprašanji. Ministrstvo je posamezne resorje in druge relevantne institucije zaprosilo, da glede na njihov delokrog pripravijo elemente za pripravo odgovorov na posamezna vprašanja, nato pa zbralo in uredilo pridobljene odgovore ter jih povezalo v enoten dokument.

V aprilu predstavniki Evropske komisije načrtujejo tudi obisk Slovenije. Ta bo zaradi epidemioloških okoliščin potekal preko audio-video konference. Predstavniki Komisije se bodo pogovarjali s predstavniki resorjev in drugih deležnikov, ki delujejo na omenjenih štirih področjih, ter s predstavniki nevladnih organizaciji po njihovem izboru, so še sporočili z MZZ.

Vlada naj bi v poročilu med drugim popisala stanje na področju medijev in v zvezi s tem izpostavila spor s STA ter Odlazkov imperij, ni pa pozabila niti na predsednika računskega sodišča in slovensko pravosodje.

Spomnimo

Evropski komisar za pravosodjeDidier Reynders je pred dnevi v Bruslju povedal, da je bil rok za oddajo prispevkov članic in drugih deležnikov v procesu priprave drugega poročila o vladavini prava 8. marec. Slovenija je bila po neuradnih informacijah edina, ki svojega prispevka do srede še ni poslala.

Zunanji minister Anže Logar je v sredo na vprašanje o tem odgovoril, da ga bodo posredovali pravočasno in da to"ni nobena dilema, ki bi kakor koli ogrožala nastajanje tega drugega poročila", ki ga bodo obravnavali v času slovenskega predsedovanja. Izrazil je upanje, da bo tokratni pregled področja vladavine prava vključeval tudi fizičen obisk predstavnikov Evropske komisije, da bodo lahko na terenu opravili pogovore z deležniki, saj da je to bistveno bolj uspešno, učinkovito, pošteno in transparentno kot v virtualni obliki.

Predsednik vlade Janez Janša je pred tem februarja v pismu predsednici Evropske komisijeUrsuli von der Leyen predstavnike komisije povabil na obisk v Slovenijo, da se prepričajo o stanju demokracije in položaju medijev. V komisiji so tedaj v prvem odzivu izpostavili, da je svoboda medijev steber demokracije in da je primeren okvir za oceno položaja medijev njihovo letno poročilo o vladavini prava.