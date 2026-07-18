Slovenija v Bruselj poslala sporočilo: Kandidatura Fajonove kompromitirana?

Ob poročilu so poslali še dodatno pojasnilo, ki smo ga neuradno pridobili, v njem pa z besedami ne skoparijo. Pravijo, da je bil postopek kandidature Tanje Fajon kompromitiran in da celo vzbuja sume korupcije.
Da je Evropska služba za zunanje zadeve potrdila, da so bili v postopku izpolnjeni vsi pravni in strokovni kriteriji, pa danes na očitke odgovarja Fajonova.
Po prejemu dokumentov iz Slovenije pa naj bi tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki imenovanje predlaga, ponovila, da za postopkom stoji. Ob tem pa je Kallasova državam članicam neuradno dala rok do ponedeljka, da se izrečejo, ali kandidaturo Tanje Fajon podpirajo ali ne.
Če bi imela zagotovljeno večino, naj bi imenovanje uvrstila na dnevni red seje v sredo, ki bo še zadnja pred poletnim premorom. V nasprotnem primeru pa naši sogovorniki ocenjujejo, da bi bil to lahko konec za kandidaturo Fajonove in da tudi jeseni ne bi poskušali ponovno.
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