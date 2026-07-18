Slovenija v Bruselj poslala sporočilo: Kandidatura Fajonove kompromitirana?

Ob poročilu so poslali še dodatno pojasnilo, ki smo ga neuradno pridobili, v njem pa z besedami ne skoparijo. Pravijo, da je bil postopek kandidature Tanje Fajon kompromitiran in da celo vzbuja sume korupcije.

Da je Evropska služba za zunanje zadeve potrdila, da so bili v postopku izpolnjeni vsi pravni in strokovni kriteriji, pa danes na očitke odgovarja Fajonova.