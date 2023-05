Slovenija v Etiopiji odprla novo veleposlaništvo

V glavnem mestu Etiopije Adis Abebi je z delovanjem začelo slovensko rezidenčno veleposlaništvo, ki ga bo do nadaljnjega vodila začasna odpravnica poslov Vesna Dolinšek. Gre za drugo rezidenčno veleposlaništvo Slovenije v Afriki, ki bo pomembno okrepilo politične in gospodarske odnose Slovenije z Etiopijo in državami v širši regiji, sporočajo iz ministrstva za zunanje in evropske zadeve. "Prav tako bo prispevalo k izboljšanju nudenja konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki potujejo po vzhodnoafriških državah," so dodali.

Slovenija si sicer že dalj časa želi okrepiti prisotnost na afriški celini, a to v preteklosti ni bilo mogoče, predvsem zaradi varnostnih in drugih nepredvidljivih razmer. Odprtju prostorov v Adis Abebi je poleg umiritve razmer in krepitve odnosov botroval tudi obisk slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon, ki se je v Etiopijo odpravila v prvi polovici aprila. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo slovensko veleposlaništvo v Etiopiji predvidoma akreditirano tudi za druge države v regiji.