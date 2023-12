Slovenija v EU na prvem mestu po škodi zaradi podnebnih sprememb

Tudi o tem je govoril gost Popkasta Aljoša Petek, magister prava, ki dela na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja in je eden izmed zelo redkih pravnikov pri nas, ki ga zanima okolje, v profesionalnem smislu. To pomeni, da zastopa okolje kot pravnik.

Pri nas sicer med pravniki ni ravno velikega zanimanja, da bi postali slovenski Erin Brockovich.

Tudi tisti redki odvetniki, ki so bili nekoč pogojno rečeno na strani okolja, so zamenjali stran, kot na primer Nina Zidar Klemenčič. Bila je pomembno bitko skupaj z Eko krogom, ko je šlo za podjetje Lafarge, kjer so zmagali. Potem pa je postala med drugim odvetnica Salonita Anhovo in zdaj v njihovem imenu pravno žuga tudi Eko krogu. Profesionalni obrat, ki je sicer kar redek, kot je komentiral Aljoša Petek in je tudi škoda, ko gre za okolje, da še tisti redki odvetniki, pravniki, ki so se s tem ukvarjali, potem prenehajo.

Drama v Dubaju

Aljoša Petek je bil gost Popkasta, ker naj bi se danes v Dubaju končal podnebni vrh. Izjemno pomembno srečanje za prihodnost ljudi, ki pa se, kot kaže, samo po sebi spreminja v katastrofo in dramo in se, vsaj do napovedanega roka, ni končalo.

Osnutek dogovora, ki je bil objavljen včeraj zvečer, je tako razjezil del udeležencev, da so zagrozili, da bodo odšli iz Dubaja brez podpisa. V sporazumu namreč ni bilo glavne točke, to je zaveze za umikanje fosilnih goriv.

Med kritiki so države Evropske unije, tudi Slovenija.