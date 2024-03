Slovenija v Haagu: Palestinci imajo pravico do samoodločbe

"Slovenski narod je lahko uveljavil svojo pravico do samoodločbe v okoliščinah, ki so Sodišču dobro znane, in svobodno ustanovil svojo suvereno in neodvisno državo. Glede na svojo zgodovino je Republika Slovenija prepričana, da je pravica do samoodločbe bistven in nepogrešljiv steber mednarodnega pravnega reda," je v nastopu pred sodiščem poudaril strokovnjak za mednarodno pravo, ki v postopku zastopa slovenska stališča, dr. Daniel Müller .

"Palestinsko ljudstvo svoje pravice do samoodločbe v skladu z mednarodnim pravom vse do danes ni moglo uveljavljati. Okupacija palestinskega ozemlja in politika ustanavljanja naselbin na tem ozemlju ter gradnja zidu s strani Izraela predstavljajo znatno oviro za ustanovitev države Palestine," so zapisali.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da gre za postopek, v katerem "Meddržavno sodišče obravnava širok spekter očitanih spornih ravnanj Izraela vse od leta 1967 naprej na celotnem okupiranem palestinskem ozemlju, torej v Gazi in na Zahodnem bregu, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom". Sodišče bo pravne posledice očitanih spornih praks presojalo z vidika mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic ter sprejetih resolucij Generalne skupščine in Varnostnega sveta OZN.

Slovenija poudarja, da Izrael kot okupacijsko silo zavezujeta tudi prepoved trajne spremembe statusa okupiranega ozemlja ter načelo, da je lahko vojna okupacija izključno začasne narave. "Prakse in politike, ki jih Izrael kot okupacijska sila izvaja na zasedenem palestinskem ozemlju, ne spoštujejo osnovnih obveznosti mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Meddržavno sodišče je to potrdilo že leta 2004 v zvezi z gradnjo zidu. Kolonizacija zasedenega palestinskega ozemlja, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, in ustanavljanje naselij z namenom uvedbe trajnih demografskih sprememb, razseljevanje Palestincev ter uničevanje njihovih domov in premoženja pa so se od takrat le še pospešili," je poudaril dr. Müller. Stališče Slovenije je, da so okupacijske sile med drugim odgovorne tudi za oskrbo civilnega prebivalstva s prehrano, vodo in zdravstveno nego. Slovenija je Izrael večkrat opozorila na omenjene dolžnosti.

"Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da kljub dolgoletnim prizadevanjem Organizacije združenih narodov ter številnim resolucijam Generalne skupščine in Varnostnega sveta pogajanja o rešitvi dveh držav ostajajo na mrtvi točki in se zdi možnost za njihov napredek vse manj verjetna. Slovenija ob tem poudarja, da je celovito rešitev mogoče doseči le s pogajanji na podlagi meja iz leta 1967 in z vzpostavitvijo dveh suverenih, demokratičnih držav, ki bi sobivali v miru in varnosti, ob polnem spoštovanju mednarodnega prava," je povedal predstavnik Slovenije, pravni svetovalec na veleposlaništvu Slovenije v Haagu Helmut Hartman.

Slovenija od akterjev mednarodne skupnosti, še posebej od stalnih članic Varnostnega sveta OZN ter OZN in EU, "pričakuje bolj ambiciozen, odgovoren in usklajen pristop, ki bo v konstruktivno podporo bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu in bo pripeljal do mirnega in trajnega sožitja obeh narodov in rešitve dveh držav".