Slovenija v intenzivno iskanje delavcev iz BiH

"Vloga zavoda za zaposlovanje je okrepiti obveščenost delavcev, to pomeni izboljšati njihov dostop do informacij o pravicah, postopkih zaposlovanja, zakonodaji ipd. na razumljiv način, saj tako lahko delavcem migrantom zagotovimo enake pravice in obravnavo kot domačim delavcem, jim omogočimo čim uspešnejšo vključitev v družbo ter obenem zmanjšamo možnost njihovega izkoriščanja oziroma morebitnih zlorab na delovnem mestu," so pristavili.

Kot so objavili na zavodu, se bodo dogodki med ponedeljkom in četrtkom zvrstili v Sarajevu, Zenici, Banjaluki in Tuzli. Njihov glavni namen je predstaviti aktualne potrebe delodajalcev, ob tem pa tujim iskalcem zaposlitve zagotoviti verodostojne informacije o delovnih in življenjskih pogojih v Sloveniji, so zapisali.

Na dogodkih bo sodelovalo 50 delodajalcev iz različnih dejavnosti in regij Slovenije, ki zaposlujejo več kot 34.000 delavcev, lani pa so zavodu sporočili več kot 8100 prostih delovnih mest. Večinoma gre za velike in srednje velike delodajalce, prevladujejo pa delodajalci s področja zdravstva in socialnega varstva, iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, prometa, skladiščenja in gostinstva.

Kot so poudarili na zavodu, bodo skušali na ta način zagotoviti tudi delavce za izvedbo sanacijskih del po poplavah v Sloveniji. Aktivnosti mednarodnih zaposlitvenih sejmov, skupaj z informiranjem in predstavitvijo splošnih življenjskih razmer, tako potekajo tudi v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic avgustovskih poplav in zemeljskih plazov, ki med drugim omogoča hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za sanacijska dela.

Odredba o poklicih in dejavnostih, v katerih bo za namen sanacije omogočeno hitrejše zaposlovanje tujcev, je v veljavi od sobote. Med poklici so vozniki težkih tovornjakov, zidarji, tesarji, različni monterji, pa tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.

Zatrdili so še, da se zavedajo nujnosti zagotavljanja ustrezne zaščite delavcev v delovnih migracijah. Prav zato bo poseben poudarek na predstavitvi zakonodajnih novosti in drugih informacij s področja zaposlovanja in dela tujcev, delovnih in življenjskih pogojev v Sloveniji ter pomoči, ki jo lahko ponudi zavod.

Nedavno je zavod tovrstne dogodke organiziral tudi v Severni Makedoniji.