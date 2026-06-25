V Novi Gorici 37,3, v Tolminu 35,2 stopinje Celzija

Vročinski rekord sicer ni padel, je pa bilo vseeno ekstremno vroče. Najbolj vroči sta bili goriška in vipavska dolina. V Novi Gorici so izmerili 37,3 stopinje Celzija, v Podnanosu in Tolminu 35,2, v Dolenju pri Ajdovščini 34,8, v Portorožu skoraj 34, v Črnomlju 33,6 stopinje Celzija. In le malo manj v Murski Soboti ter Ljubljani na Viču. Te temperature so 10 stopinj nad povprečjem - a še bolj vroče bo - po napovedih - v naslednjih dneh.

V prispevku pa poglejte, kako in kje so se danes hladili po državi.