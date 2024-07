Slovenija v nabavo francoskih havbic Caesar in sistemov zračne obrambe Mistral?

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri med francoskim ministrom za oborožene sile in slovenskim obrambnim ministrstvom glede potencialnih nabav artilerijskih oborožitvenih sistemov Caesar in sistemov zračne obrambe Mistral.

Sporazum med slovensko in francosko vlado o sodelovanju na obrambnem področju sicer po besedah obrambnega ministrstva omogoča sodelovanje tudi na področju zasnove, realizacije in nabave oborožitvenih sredstev.

"V luči spodbujanja držav članic EU k sodelovanju pri javnih naročilih na področju obrambe ter potreb po krepitvi tehnološke in industrijske baze evropske obrambe bo podpis pisma o nameri omogočil nadaljnje pogovore glede potencialnih nabav artilerijskih oborožitvenih sistemov Caesar in sistemov zračne obrambe Mistral pri francoskih proizvajalcih," so sporočili. Po naših informacijah pa naj bi, ker gre za skupno naročilo EU držav, od Evropske unije del kupnine dobili povrnjen.