Slovenija v obdobju medvladja: dva premierja, a nobeden polno operativen

Skoraj osem let je že od zaprisege dr. Mira Cerarja, ki je 25. avgusta v veliko dvorano državnega zbora zakorakal še kot poslanec. "Izstopiš kot predsednik vlade, pričakajo te varnostniki, ki jih še niti ne poznaš, peljejo te v neko sobo, seveda so zelo vljudni in prijazni ... Tam ti na hitro pojasnijo, da si zdaj v novem režimu, da si varovana oseba. In potem te pač odpeljejo v službeni avto in te odpeljejo domov. Prične se popolnoma novo življenje. Moram reči, da je bila to – vsaj zame – zelo velika sprememba," se danes spominja nekdanji predsednik vlade.

To je življenje, ko te ljudje ne vidijo več kot Mira Cerarja, temveč kot predsednika vlade, pripoveduje. Si pod tako rekoč nenehnim nadzorom, kamere sledijo vsakemu tvojemu koraku.

Na vse to se bo moral torej privaditi tudi novi mandatar Robert Golob, ki se je v sredo v službenem vozilu in v spremstvu varnostnikov le uro po izvolitvi pripeljal na gostovanje v naš studio. "Prve misli ob izvolitvi za mandatarja?" smo ga vprašali. "Da je zdaj čas, da začnemo delati," je odgovoril.

A tisto pravo delo bo moralo še nekoliko počakati – do imenovanja vladne ekipe. Za zdaj pa si Golob status premerja še deli z Janezom Janšo. Delita tudi prostore v vladni palači. "Meni je bila, potem ko sem bil izvoljen za predsednika vlade, dodeljena tista stara pisarna od dr. Drnovška," pa se prehodnega obdobja oziroma obdobja "dvovladja" spominja Cerar.