Slovenija na pomoč Severni Makedoniji pošilja vozila in opremo

Severna Makedonija je 27. julija zaprosila za pomoč pri gašenju požarov iz zraka, dan kasneje pa še za pomoč na terenu z vozili. Slovenija se je odzvala s pripravljenostjo poslati enoto za obdobje do 14 dni, pri čemer je predvidena možnost rotacije moštva na 5 do 7 dni. Napotitev se bo začela že danes.

Ministrstvo za obrambo je predlog za napotitev uskladilo s potrebami Severne Makedonije. Vrednost operacije, ki vključuje tudi prevoz, logistiko in opremo, znaša do 400.000 evrov. Evropska komisija lahko povrne do 75 odstotkov operativnih in transportnih stroškov.

Ob kadrovski pomoči bo v primeru prošnje po materialni pomoči ta zagotovljena v višini do 25.000 evrov. Vsebovala bo opremo za gašenje požarov v naravnem okolju. Slovenska vojska bo s transportnim letalom C-27J Spartan zagotovila prevoz osebja in opreme, pri čemer je vrednost letalskega prevoza ocenjena na do 70.000 evrov.

Skupna vrednost slovenske pomoči Severni Makedoniji tako znaša do 495.000 evrov. S tem se Slovenija ponovno izkazuje kot solidarna članica Evropske unije, pripravljena pomagati ob naravnih nesrečah tudi zunaj svojih meja.