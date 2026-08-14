Slovenija še naprej v primežu suše, razmere kritične v večini regij

Agencija za okolje (Arso) je objavila nove podatke o suši, ki pesti našo državo. Na Sušomeru, s katerim prikazujejo trenutno stanje, je še vedno celotna država obarvana v oranžno ali rdečo barvo, ki označuje zelo oziroma izjemno sušne razmere. "Izjemno sušne razmere beležimo v regijah Gorenjska, Notranjska, Ljubljana z okolico, Bela krajina, Dolenjska, Spodnje Posavje in delno Goriška ter Savinjska. V omenjenih regijah primanjkljaji znašajo med 60 in 85 mm, v Spodnjem Posavju celo okoli 100 mm. Drugod po Sloveniji beležimo zelo sušne razmere, kjer bi do normalizacije potrebovali med 25 in 50 mm, na Obali okoli 15 mm," so zapisali. Medtem ko so padavine v zadnjem tednu prinesle nekaj olajšanja severu, severozahodu in severovzhodu države, so se na jugovzhodu z izjemo Kočevske razmere poslabšale.

Sušomer FOTO: Arso

Padavin le za vzorec

Zadnji mesec je zaznamovalo veliko število dni s temperaturami nad 35 stopinj Celzija in zelo malo padavin. Skupna količina je dosegla le približno tretjino do polovico dolgoletnega povprečja v primerjavi z referenčnim obdobjem 1991–2020, pri čemer je še največ dežja padlo v nekaj dneh sredi julija. "Večina regij je tako prejela med 20 in 60 odstotkov običajne količine padavin. Posebej izstopata regiji Notranjska in Spodnje Posavje, ki sta prejeli med 10 in 20 odstotkov običajnih količin padavin za ta čas leta," kažejo podatki Arsa. Po drugi strani je ob visokih temperaturah visoko tudi izhlapevanje. "Dnevno izhlapevanje vode iz tal in rastlin je v povprečju znašalo med 5 in 6 mm, med vročinskim valom se je povzpelo tudi nad 7 mm ali več. Število dni z izhlapevanjem nad 5 mm na dan je v večini krajev doseglo med 12 in 20 dni, medtem ko je bila na Goriškem in Obali večina takšnih dni, in sicer med 25 in 29," so zapisali.

Prazne struge rek

Stanje vodotokov FOTO: Arso

Suša je že dodobra izpraznila struge rek. Nizkovodne razmere beležimo na več kot polovici vodomernih postaj, od tega so na okoli 10 odstotkih postaj razmere izredno nizkovodne za ta čas, so zapisali. Najmanj vodnate so Mura, Soča, Sava v spodnjem toku in Krka s pretoki. "Povprečni 30-dnevni pretoki Mure, Drave, Soče, Ljubljanice, Krke s pritoki ter Save v zgornjem toku so manjši od najmanjših povprečnih pretokov v istem obdobju glede na primerjalno obdobje 1991–2020. Večina ostalih rek ima srednje 30-dnevne pretoke manjše od 25. percentila pretokov primerjalnega obdobja." V naslednjih dneh bodo takšne razmere še vztrajale, pradvsem na Savinjskem in Dolenjskem se lahko še stopnjujejo. Po drugi strani bodo plohe in nevihte, napovedane za začetek naslednjega tedna, še nekoliko izboljšale razmere na severozahodu države. "Zaradi padavin se bodo vodnobilančni primanjkljaji sicer nekoliko zmanjšali, obseg izboljšanja pa bo odvisen predvsem od njihove količine in razporeditve," ob tem pojasnjujejo na Arsu.

Stanje podzemnih voda