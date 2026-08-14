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Slovenija

Slovenija še naprej v primežu suše, razmere kritične v večini regij

Ljubljana, 14. 08. 2026 09.11 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
D.L.
Suša

Oranžna in rdeča. To sta barvi, ki na Arsovem Sušomeru označujeta zelo oziroma izjemno sušne razmere. Z njima je pobarvana celotna Slovenija. Razmere so najslabše v regijah Gorenjska, Notranjska, Ljubljana z okolico, Bela krajina, Dolenjska, Spodnje Posavje in delno Goriška ter Savinjska. Pričakovane padavine v začetku naslednjega tedna naj bi vendarle prinesle nekaj olajšanja.

Agencija za okolje (Arso) je objavila nove podatke o suši, ki pesti našo državo. Na Sušomeru, s katerim prikazujejo trenutno stanje, je še vedno celotna država obarvana v oranžno ali rdečo barvo, ki označuje zelo oziroma izjemno sušne razmere. 

"Izjemno sušne razmere beležimo v regijah Gorenjska, Notranjska, Ljubljana z okolico, Bela krajina, Dolenjska, Spodnje Posavje in delno Goriška ter Savinjska. V omenjenih regijah primanjkljaji znašajo med 60 in 85 mm, v Spodnjem Posavju celo okoli 100 mm. Drugod po Sloveniji beležimo zelo sušne razmere, kjer bi do normalizacije potrebovali med 25 in 50 mm, na Obali okoli 15 mm," so zapisali. 

Medtem ko so padavine v zadnjem tednu prinesle nekaj olajšanja severu, severozahodu in severovzhodu države, so se na jugovzhodu z izjemo Kočevske razmere poslabšale. 

Sušomer
Sušomer
FOTO: Arso

Padavin le za vzorec

Zadnji mesec je zaznamovalo veliko število dni s temperaturami nad 35 stopinj Celzija in zelo malo padavin. Skupna količina je dosegla le približno tretjino do polovico dolgoletnega povprečja v primerjavi z referenčnim obdobjem 1991–2020, pri čemer je še največ dežja padlo v nekaj dneh sredi julija. 

"Večina regij je tako prejela med 20 in 60 odstotkov običajne količine padavin. Posebej izstopata regiji Notranjska in Spodnje Posavje, ki sta prejeli med 10 in 20 odstotkov običajnih količin padavin za ta čas leta," kažejo podatki Arsa. 

Po drugi strani je ob visokih temperaturah visoko tudi izhlapevanje. "Dnevno izhlapevanje vode iz tal in rastlin je v povprečju znašalo med 5 in 6 mm, med vročinskim valom se je povzpelo tudi nad 7 mm ali več. Število dni z izhlapevanjem nad 5 mm na dan je v večini krajev doseglo med 12 in 20 dni, medtem ko je bila na Goriškem in Obali večina takšnih dni, in sicer med 25 in 29," so zapisali.

Prazne struge rek

Stanje vodotokov
Stanje vodotokov
FOTO: Arso

Suša je že dodobra izpraznila struge rek. Nizkovodne razmere beležimo na več kot polovici vodomernih postaj, od tega so na okoli 10 odstotkih postaj razmere izredno nizkovodne za ta čas, so zapisali. 

Najmanj vodnate so Mura, Soča, Sava v spodnjem toku in Krka s pretoki. "Povprečni 30-dnevni pretoki Mure, Drave, Soče, Ljubljanice, Krke s pritoki ter Save v zgornjem toku so manjši od najmanjših povprečnih pretokov v istem obdobju glede na primerjalno obdobje 1991–2020. Večina ostalih rek ima srednje 30-dnevne pretoke manjše od 25. percentila pretokov primerjalnega obdobja."

V naslednjih dneh bodo takšne razmere še vztrajale, pradvsem na Savinjskem in Dolenjskem se lahko še stopnjujejo. Po drugi strani bodo plohe in nevihte, napovedane za začetek naslednjega tedna, še nekoliko izboljšale razmere na severozahodu države. 

"Zaradi padavin se bodo vodnobilančni primanjkljaji sicer nekoliko zmanjšali, obseg izboljšanja pa bo odvisen predvsem od njihove količine in razporeditve," ob tem pojasnjujejo na Arsu.

Stanje podzemnih voda

Gladine podzemne vode so se po vsej državi v prminulem tednu še naprej postopno zniževale. V večjem delu Slovenije imamo zmerno sušo podzemne vode, v savinjski, bovški, dolenjski, kočevski, koroški, ljubljanski in obalni regiji pa imamo zelo sušne razmere.

"Pomembnejšega obnavljanja podzemne vode ne pričakujemo. Gladine podzemne vode se bodo predvidoma še naprej postopno zniževale, zmanjšala pa se bo tudi izdatnost večine izvirov," ob tem napoveduje Arso in pojasnjuje, da se stanje podzemne vode se lahko izboljša na običajno raven le z obilnejšimi dolgotrajnimi padavinami, teh pa za zdaj ni na vidiku. 

Arso suša vremenska napoved podtalnica izjemne razmere

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KOMENTARJI7

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NeXadileC
14. 08. 2026 12.34
Po viru: "Verjetno o tem ne veste veliko, saj to še ni splošno znano, vendar je bilo financiranje za (SAI) ali vbrizgavanje stratosferskega aerosola oktobra 2025 začelo se je vbrizgavati aerosole v stratosfero. Bilo je kratko poročanje o tem, ki je prikazovalo fante v srebrnih zaščitnih oblekah, ki so v nebo na južni obali brizgali ogromne topove. Ne trdim, da je to povezano z najtoplejšim poletjem doslej, ali da namerno eksperimentirajo s podnebjem ali kaj podobnega ... Ne, vsekakor ne. Tukaj je kratek izvod informacij: terenski poskus v Združenem kraljestvu. Maja 2025 je britanska Agencija za napredne raziskave in izume (ARIA) napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov ohlajanja podnebja. Ta pobuda vključuje manjše poskuse na prostem, vendar uradniki poudarjajo, da se ti poskusi osredotočajo na majhno atmosfersko dinamiko in dinamiko delcev in ne na aktivno, obsežno stratosfersko sejanje. "Nekateri znanstveniki, ki nasprotujejo poskusom, so opozorili, da bi učinki lahko povzročili zmanjšano količino padavin in hudo sušo, kar bi povzročilo pomanjkanje hrane." Agencija za izume (ARIA) je napovedala 45 milijonov funtov financiranja za 21 raziskovalnih projektov Posodobitev: Projekt Stratosferski aerosolni prevoz in nukleacija (SATAN) prav tako počne to in ja, tako se resnično imenuje!"
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0 0
Hugh_Mungus
14. 08. 2026 12.10
Glavno da avtopralnice še vedno na polno obratujejo 👍 biznis je le biznis, tut če ne bo več kaj pit
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0 0
Hudi časi
14. 08. 2026 11.40
Govorijo o tem, da smo prejeli (različno po regijah) med tretjino in polovico padavin v letošnjem letu, glede na dolgoletno povprečje. Ampak jaz se ne spomnim, kdaj je nazadnje deževalo. Ne mislim to, da je padlo par kapljic, ampak, da je vsaj pol ure deževalo.
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+1
1 0
kryptix
14. 08. 2026 12.25
3 leta nazaj vsak dan nevihte in rdeč alarm dokler res ni odneslo pol koroške in Savinjske.
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0 0
Darko32
14. 08. 2026 11.18
Sedaj je izredna priložnost in najcenejša, da bi se kritične dele strug očistilo in uredilo. A glej ga zlomka CIGLER je na dopustu in nihče ne razmišlja v to smer.
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+2
3 1
Hudi časi
14. 08. 2026 11.41
Čistijo naj s tisto mehanizacijo, ki ima klimatsko napravo.
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0 0
Darko32
14. 08. 2026 11.52
Hudi časi Saj to je osnovni standard za stroje.
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+1
1 0
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