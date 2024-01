Slovenija v primežu zime: temperature ponekod padle pod -20 stopinj

Po podatkih Arsa je bilo najhladneje v Novi vasi v občini Bloke. Ob osmi uri je temperature še vedno vztrajala pri -22 stopinj Celzija. V Zadlogu v občini Idrija le stopinjo topleje, 'klubu -20' pa sta se pridružila tudi tradicionalno hladna Babno Polje in Retje. Tudi drugod po državi so bile temperature krepko pod ničlo.

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj bo mrzlo in ponekod po nižinah megleno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 10 C.

V nedeljo bo sprva precej jasno, marsikje po nižinah bo zjutraj megleno. Sredi dneva in popoldne se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -7, v mraziščih okoli -18, ob morju okoli -3 C. Nekoliko topleje bo ponekod v višjih legah. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 0 do 6, ob morju do 10 C.

V noči na torek bodo prehodno možne rahle padavine. Ob tem lahko za kratek čas pride do pojava poledice. V torek bo že precej jasno in nekoliko topleje. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik.