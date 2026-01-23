Naslovnica
Slovenija

Športni komentator Jan Lukač razkriva ozadje futsala

23. 01. 2026 19.26

Avtor:
Svet na Kanalu A
thumbnail

Preden se na igrišče v Stožicah poženejo igralci futsal reprezentanc Slovenije in Španije ter odigrajo uvodno tekmo evropskega prvenstva, smo se pogovarjali z Janom Lukačem, ki nam je razkril, zakaj je futsal bolj zanimiv od nogometa, in kateri znani nogometaš je z njim začel. Vstopnice za tekmo so pošle kot vroče žemljice, Stožice so razprodane. Slovenska reprezentanca je dobro pripravljena in odločena zmagati ob bučni podpori domačih navijačev, ki so, tako pravijo, šesti igralec.

futsal evropsko prvenstvo stožice

Turški gradbinec terja 330 milijonov, ministrstvo zavrača 'izsiljevanje'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
