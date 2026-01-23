Športni komentator Jan Lukač razkriva ozadje futsala

Preden se na igrišče v Stožicah poženejo igralci futsal reprezentanc Slovenije in Španije ter odigrajo uvodno tekmo evropskega prvenstva, smo se pogovarjali z Janom Lukačem, ki nam je razkril, zakaj je futsal bolj zanimiv od nogometa, in kateri znani nogometaš je z njim začel. Vstopnice za tekmo so pošle kot vroče žemljice, Stožice so razprodane. Slovenska reprezentanca je dobro pripravljena in odločena zmagati ob bučni podpori domačih navijačev, ki so, tako pravijo, šesti igralec.