Slovenija ni sama: pomoč držav, na ogled razmer prihaja Ursula Von der Leyen

Slovenija je hvaležna za podporo držav, posebej tistih iz soseščine, ki so med prvim ponudile pomoč, so sporočili s kabineta predsednika vlade. Kot so zapisali, Slovenija v teh težkih razmerah ni sama: "Imamo veliko držav prijateljic in mednarodne podpore, vključno z EU, zvezo Nato in ZDA. Pomoč in podporo so med drugimi ponudili Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Črna gora, Srbija, Grčija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Poljska, Bolgarija, Romunija, Slovaška, Francija, Luksemburg, Portugalska, Nizozemska, Izrael, Velika Britanija, Združene države Amerike in Armenija."

Po prošnji za pomoč v okviru mehanizma za civilno zaščito so takoj začele prihajati ponudbe težkih bagrov in inženirskih ekip v pomoč slovenskim kolegom pri odzivu na poplave, pa je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Tako je iz Nemčije in Francije že na poti pomoč po ujmi, ki je te dni prizadela Slovenijo. Ob tem je širšo evropsko skupnost pozval, naj se odzove na to obsežno katastrofo. Pomoč Sloveniji so po navedbah generalnega sekretarja Nata zagotovile tudi članice zavezništva. Francija tako na prošnjo za pomoč Sloveniji pošilja dva bagra z inženirskimi enotami, Nemčija pa dva montažna mostova, dva bagra in ustrezno osebje, so sporočili danes v Bruslju.