'Slovenija v tem trenutku potrebuje eno žlahtno SLS'

V SLS po besedah njenega predsednika prednost sicer dajejo skupni listi z NSi, verjamejo pa, da lahko do evropskega poslanca pridejo tudi z lastno listo. Favorit za nosilca samostojne liste je zdajšnji strankin evropski poslanec Franc Bogovič , ki je po mnenju Podobnika tudi eden od favoritov za nosilca skupne liste z NSi. A Podobnik ob tem poudarja, da v SLS ničesar ne pogojujejo, pač pa so odprti za medsebojne pogovore in dogovore. SLS je svoj kandidacijski postopek za volitve v Evropski parlament začela v torek, je še povedal.

Podobnik morebitne pomisleke NSi glede skupne liste razume. "Ničesar ne želimo prehitevati. In ne bo nobene zamere, če bomo imeli na koncu vsak svojo listo," je dejal.

Podobnik je danes Kanglerju izrazil še priznanje "za boj, ki ga je izboril in preživel", z organi pregona in se ponovno "brez sovraštva in maščevalnosti" vrnil na politično prizorišče. Ocenjuje namreč, da je šlo pri številnih policijskih in sodnih postopkih zoper Kanglerja za enega največjih "linčev v času samostojne Slovenije ter za obžalovanja vredno zlorabo, ki sta si jo privoščila del slovenske policije in del pravosodja". Kangler je odgovoril, da ne gleda v preteklost, ampak v prihodnost. "Nekatere rane so se zacelile, a brazgotine so ostale," je dodal.