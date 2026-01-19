Slovenija v tožbo proti Izraelu? 'Resno delamo na tem'

"Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, pravzaprav je veliko pesimizma. Vidimo, da se nadaljujejo siloviti napadi na civilne cilje, da še vedno ni zadostne humanitarne pomoči. (...) Veliko se pogovarjamo, kako zagotoviti, da to krhko premirje vzdrži v Gazi," je ob robu sprejema diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju povedala ministrica Tanja Fajon. "Tako, da Slovenija tu zelo resno sedaj dela na pristopu k primeru Južne Afrike oziroma genocidnim ravnanjem na sodišču," je nadaljevala. Potrdila je, da so predlog o pristopu k tožbi na zunanjem ministrstvu že pripravili, a da obstaja še nekaj korakov, o katerih se morajo pogovoriti.

Izraelsko uničenje v Gazi FOTO: AP

O pridružitvi tožbi se po njenih besedah pogovarjajo s premierjem Robertom Golobom, pa tudi z drugimi enako mislečimi državami, predvsem v delu, kakšno mora biti pravno ozadje, da bo to imelo dodano vrednost. "Jaz mislim, da alternative tej odločitvi pravzaprav Slovenija nima," je dejala in dodala, da je odločitev na koncu na strani vlade. Slovenija že dlje časa razmišlja o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu na ICJ konec leta 2023 vložila zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.