Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija v tožbo proti Izraelu? 'Resno delamo na tem'

Brdo pri Kranju, 19. 01. 2026 15.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tanja Fajon

Slovenija resno dela na pristopu k tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ), je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Potrdila je, da so predlog o morebitnem pristopu na ministrstvu pripravili, a da obstaja še nekaj korakov, o katerih se morajo pogovoriti. Dodala je, da bo odločitev na koncu sprejela vlada.

"Razmere v Gazi se ne spreminjajo na bolje, pravzaprav je veliko pesimizma. Vidimo, da se nadaljujejo siloviti napadi na civilne cilje, da še vedno ni zadostne humanitarne pomoči. (...) Veliko se pogovarjamo, kako zagotoviti, da to krhko premirje vzdrži v Gazi," je ob robu sprejema diplomatskega zbora na Brdu pri Kranju povedala ministrica Tanja Fajon.

"Tako, da Slovenija tu zelo resno sedaj dela na pristopu k primeru Južne Afrike oziroma genocidnim ravnanjem na sodišču," je nadaljevala. Potrdila je, da so predlog o pristopu k tožbi na zunanjem ministrstvu že pripravili, a da obstaja še nekaj korakov, o katerih se morajo pogovoriti.

Izraelsko uničenje v Gazi
Izraelsko uničenje v Gazi
FOTO: AP

O pridružitvi tožbi se po njenih besedah pogovarjajo s premierjem Robertom Golobom, pa tudi z drugimi enako mislečimi državami, predvsem v delu, kakšno mora biti pravno ozadje, da bo to imelo dodano vrednost. "Jaz mislim, da alternative tej odločitvi pravzaprav Slovenija nima," je dejala in dodala, da je odločitev na koncu na strani vlade.

Slovenija že dlje časa razmišlja o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu na ICJ konec leta 2023 vložila zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.

Preberi še Slovenija naj bi se pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu

Kot smo izvedeli, bi se lahko vlada z namero o pridružitvi seznanila že ta teden.

Zunanje ministrstvo je sicer za STA sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize. Ponovili so, da je intervencije možno vložiti do roka, določenega za vložitev zadnje pisne vloge v postopku, kar je v primeru tožbe Južne Afrike proti Izraelu trenutno 12. marec.

Doslej se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija.

slovenija izrael gaza tožba

Kmetje po sestanku z ministrico: 'Ključna vprašanja so neodgovorjena'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
bibaleze
Portal
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Nevaren spletni izziv med osnovnošolci: energijske pijače in nikotin
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Najslavnejša ljubezenska zgodba, ki jo poznamo vsi
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
'Bi nam Grenlandija prinesla brezplačno zdravstvo?'
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
moskisvet
Portal
Tako je videti ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Tega v avtu nikar ne izklapljajte: lahko vas drago stane
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Ne boste verjeli, kakšen je brat Enriqueja Iglesiasa
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
Želite biti uspešni? Temu se morate januarja izogibati
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450