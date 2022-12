Slovenija v Ukrajino poslala opremo: 'Svetloba in toplina' za vsaj 10.000 ljudi

Na dogodku je bil prisoten tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran , ki se je vladi ob odhodu tovornjaka zahvalil za pomoč. V nadaljevanju je poudaril, da je Rusija tudi danes nadaljevala s ciljanjem ukrajinske kritične infrastrukture, kot to počne že več tednov. Slovenska pomoč bo po njegovih besedah vsaj 10.000 ljudem "prinesla luč, ogrevanje in kar je najpomembneje – upanje".

V popoldanskih urah je iz državnega logističnega centra Roje odpeljal tretji tovornjak z opremo za Ukrajino. Naložen s podarjenimi potrebščinami slovenskih energetskih podjetij bo pomagal pri obnovi energetskega sistema v Ukrajini. Pri koordinaciji sta sodelovala Ministrstvo za infrastrukturo ter Ministrstvo za obrambo, pri logistiki pa še Slovenska vojska in Uprava RS za zaščito in reševanje.

Transformatorje, agregate, gorilnike, elektromotorje in drugo opremo v vrednosti 336.484 evrov je na poziv predsednika vlade Roberta Goloba zbralo devet slovenskih elektro podjetij. Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, so opremo v prostorih logističnega centra prepeljali pripadniki Slovenske vojske, Ministrstvo za obrambo pa bo skrbelo, da bo varno prišla v Ukrajino.

Ukrajina je sicer v preteklih mesecih zaradi obsežnih ruskih napadov na njihovo energetsko infrastrukturo evropske države prosila, naj za namene obnove ukrajinskega električnega sistema podarijo presežke svoje opreme, ki bi napadeni državi pomagala preživeti zimo.

Slovenska pomoč Ukrajini

Slovenija je Ukrajini že večkrat pomagala z vojaško, humanitarno in denarno pomočjo. Kmalu po začetku vojne ji je namenila vojaško pomoč v obliki avtomatskih pušk, streliva in čelad. Junija smo v Ukrajino poslali 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil BVP M80A.

Oktobra smo na fronto poslali slovenske tanke M-5S, še pred tem pa je po naših zanesljivih informacijah Slovenija Ukrajini podarila 28 tankov M-55S. V zameno za donacijo je Slovenija od Nemčije prejela 40 transportnih vozil.