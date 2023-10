Slovenija v Varnostnem svetu ZN dobiva status opazovalke

Slovenija je 6. junija na volitvah v Varnostni svet v okviru vzhodnoevropske skupine sistema ZN premagala Belorusijo s 153 glasovi proti 38.

Varnostni svet ZN, ki odloča o vprašanjih mednarodnega miru in varnosti, sestavlja 15 držav, pri čemer je pet stalnih članic (ZDA, Rusija, Kitajska, Velika Britanija in Francija), ki imajo tudi pravico do veta. Generalna skupščina ZN pa vsako leto izvoli še po pet nestalnih članic z dveletnim mandatom.

Volitve potekajo po geografskih skupinah sistema ZN, pri čemer je Afrika upravičena do treh, Azija, zahodna Evropa in drugi ter Latinska Amerika do dveh, vzhodna Evropa pa do enega sedeža.

Januarja Varnostni svet zapuščajo Albanija, Brazilija, Gabon, Gana in Združeni arabski emirati, do konca leta 2024 pa v njem ostajajo Ekvador, Japonska, Malta, Mozambik in Švica. Tem se bodo poleg Slovenije pridružile še Alžirija, Gvajana, Južna Koreja in Sierra Leone.